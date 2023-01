La Justicia misionera inicia el camino a la despapelización de todos los procesos

domingo 29 de enero de 2023 | 2:00hs.

La pandemia, entre muchos cambios, aceleró el proceso de digitalización y despapelización en muchos ámbitos y el Poder Judicial de Misiones no escapó a esa revolución. Y en este contexto, en este 2023 comenzará un gran cambio en los procesos judiciales.

Con el fin de la feria judicial, desde el primero de febrero -el próximo miércoles- se implementarán los expedientes electrónicos para todos los procesos judiciales de la primera circunscripción judicial, que tiene como cabecera a la ciudad de Posadas, pero que alcanza a Garupá, Candelaria y Apóstoles.

Esta jurisdicción abarca, según el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, un 70 por ciento de las causas de la provincia. Además, es donde se concentra la mayor cantidad de Juzgados de Instrucción - siete - y donde residen la mayor cantidad de matriculados en la provincia.

"La reglamentación del expediente electrónico para todos los procesos judiciales y administrativos fue aprobado en la Acordada nro 180/2022 en la que, además, se estableció que la puesta en marcha de la Oralidad Efectiva en los procesos de conocimiento Civiles y Comerciales sea operativa a partir de la misma fecha", detalla el comunicado del Superior Tribunal de Justicia.

Estas novedades, según se informó oficialmente, "se comenzarán a aplicar en la primera circunscripción en tanto se preparan las cuatro circunscripciones restantes para ir implementando en toda la provincia". En este contexto se anticipó que se seguirá profundizando el trabajo de capacitaciones.

La acordada establece en su artículo uno que "los escritos, documentos, actas, resoluciones, diligencias y actuaciones en general que conforman un expediente electrónico no se imprimen y son válidos con plenos efectos procesales sin necesidad de que consten registrados en soporte papel. El soporte papel sólo será utilizado para actos que no puedan realizarse bajo forma electrónica o en caso de fuerza mayor que impida la utilización de la plataforma Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digitales)".

Se establece la obligatoriedad de la firma digital y los expedientes mixtos en los casos en los cuales la causa se inició antes de esta nueva modalidad. Es decir, que la digitalización también aplica a los expedientes que se iniciaron físicos, en los cuales el juez deberá decidir si las actuaciones en soporte papel deben ser digitalizadas o no, aunque no será obligatorio.

Voces

El Territorio consultó con varios actores de la Justicia para saber su opinión sobre la aplicación del expediente digital y todas las respuestas coinciden es que es un paso necesario y lógico, que aportará celeridad a los procesos judiciales. Sin embargo, como todo cambio, tiene sus reticencias (sobre todo por aquellos que temen quedar fuera del sistema) y cuestionamientos.

El mayor señalamiento, además de que no se aplique en toda la provincia, es sobre si hay una estructura adecuada para la aplicación correcta de esta nueva modalidad o incluso si están contempladas alternativas en el caso de que la tecnología falle. Los cortes de luz, lastimosamente constantes en la provincia, o las fallas en la conectividad, son algunos de los temores que surgen.

Se confía, en tanto, que con el uso se detecten y corrijan las fallas que se presenten mediante los reportes de diferentes actores judiciales, como ocurrió, recuerdan, con la creación del Sistema de Expedientes Digitales, conocido como Siged. La Secretaría de Tecnología Informática (STI) -dependiente del STJ-, tiene a cargo la optimización de estos nuevos procesos.

"Es un largo anhelo de quienes creemos que la digitalización es fundamental para la agilización de los procesos. Yo en particular lamento que en el interior todavía no se implemente y espero que pronto sea también para las cinco circunscripciones. Desde mi punto de vista la digitalización es indispensable, es urgente y de verdad es lo que muchos estamos esperando. No sólo nos va a evitar ese montón de papel, ese expediente voluminoso que tenemos, sino también va a hacer a la transparencia del proceso", señaló el titular del Juzgado en lo Correccional y de Menores Uno de Puerto Rico, Osvaldo Rubén Lunge. "Transparencia, despapelizacion, credibilidad y agilizacion de los procesos", resumió Lunge.

El magistrado expresó que en su dependencia ya están preparados para la implementación del expediente electrónico e incluso reveló que "nosotros hemos ofrecido al STJ ser en el interior una especie de piloto de prueba porque consideramos que estamos preparados para esto".

Sobre los expedientes voluminosos a los que refiere Lunge, un juez posadeño aportó una arista interesante: "Hay un montón de beneficios adicionales como ser la higiene que se generará en las oficinas con el transcurso de los años. Al no acumularse los papeles y los consecuentes ácaros, cucarachas, ratas, etcétera, se va a contar con mayor espacio físico al no necesitar tantos muebles para apilar el expediente. Pero lo esencial es la agilidad de la respuesta judicial que hace efectivamente al servicio de justicia".

"Nosotros estamos trabajando así desde la pandemia, elaborando los documentos digitales fuera del horario laboral y sin la necesidad de asistir a la oficina incluso. Con el Siged en la computadora de la casa y con la firma digital, generando luego todas las notificaciones digitales necesarias", amplió el magistrado. "Hoy en día ya no imprimimos ningún incidente, es decir, todo queda sólo en formato digital y no en papel", detalló.

Respecto a los Juzgados de Instrucción, para tener una idea del volumen de expedientes que se tramitan, desde uno de ellos se manifestó que son 4.000 causas anuales, mientras que otro trabajador expresó que en su dependencia tienen un promedio de 3.000 por turno, siendo que mayormente tienen dos turnos al año. Es decir, 6.000 expedientes en un año.

Por su parte, Miguel Ángel Varela, defensor oficial penal 4 de Posadas e integrante como protesorero de la comisión directiva Asociación Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Defensa de la República Argentina, manifestó en una entrevista brindada el año pasado a este medio que los defensores oficiales de Misiones tienen que atender un promedio de 100 causas por turno, aunque se han reportado hasta 120.

"Para mí es algo a lo que tenemos que llegar sí o sí, todo lleva a la digitalización, es algo necesario e inevitable. Lo que ocurre un poco es que también a nosotros, los de generaciones más lejanas, nos cuesta más. Hay una cuestión de generaciones", admitió Varela, haciendo un repaso por todos los cambios que atravesó desde su formación como abogado hasta las responsabilidades del cargo que hoy ocupa.

"Los beneficios que tiene es que además de trabajar desde la oficina puedo hacerlo de forma remota desde mi casa o cualquier parte del mundo. Mientrás tenga con acceso a internet, tengo acceso a los expedientes. El inconveniente que se plantea o que ocurre es que a veces no está subido o algunas piezas del expediente no son digitalizadas. Y eso no nos permite ver alguna prueba o testimonial que se pudo haber omitido involuntariamente", amplió. Eso representa - dijo -una complicación no sólo para la defensa, sino también para el Ministerio Público Fiscal.

Por eso, Varela considera que además del expediente digital también se debería tener la alternativa del expediente físico, fundalmentalmente para el cierre de las instrucciones, cuando la fiscalía tiene que analizar todas las pruebas que existen dentro del expediente para determinar la falta de mérito, el sobreseimiento o la elevación a juicio. En esta instancia la defensa también debe analizar toda la causa.

Es consciente, de todas formas, que las generaciones que vienen se adaptaran rápidamente a esta nueva forma de llevar el proceso y que el papel tiene una fecha de caducidad.

El Colegio de Abogados

Consultado al respecto, Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, expresó: "Lento, sin diálogo, con mucho ruido y poco avances podemos definir la entrada en vigencia del Expediente Electrónico en Misiones ya que el Poder Legislativo otorgó la herramienta para digitalizar en el año 2011 con sanción de la Ley IV - Nº 55 facultando al STJ al dictado de las acordadas para poner en funcionamiento el expediente electrónico con idéntico valor jurídico y probatorio que su equivalente en soporte papel".

López Forastier criticó fuertemente que la digitalización solamente se aplique en Posadas y no en toda la provincia como, asegura, se anunció inicialmente.

"Vemos con suma preocupación la mora cada vez mayor de los expedientes judiciales de un Poder Judicial que no dialoga, es extremadamente lento a la hora de tomar decisiones, sin previsión y visión a futuro que ha llevado a la Justicia de Misiones de ser la primera en legislar el uso del expediente electrónico a la última provincia en disponer su vigencia casi 12 años después de la Ley que lo autoriza, y solo parcialmente para los juzgados de la primera circunscripción de cinco existentes. Todo ello paradójicamente pese al apoyo de los profesionales del derecho, de contar con una Secretaria Informática altamente capacitada y de haber duplicado su presupuesto desde el 2014 a la fecha", remarcó.

Esta falta de diálogo y prevención también la ven respecto al protocolo de la oralidad en los procesos civiles que también entrará en vigencia, sobre la cual el presidente del Colegio de Abogados manifestó que "hemos solicitado en tres oportunidades la formación de una Mesa técnica para aportar ya que el mismo no tiene compatibilidad ni opera con el Siged, por lo que su registro no formará parte del expediente electrónico y ha merecido cuestionamientos jurídicos parte del Colegio, al invadir atribuciones legislativas a los que se suman la falta de infraestructura para soportar la cantidad de audiencias previstas que llevará claramente el sistema al fracaso y aumento de la mora judicial".



En cifras

4.000

Según el relevamiento de este medio, los juzgados de instrucción tienen en promedio entre 4.000 y 6.000 expedientes al año.