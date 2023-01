Stand Up paddle, el nuevo furor en Posadas

jueves 26 de enero de 2023 | 9:45hs.

El stand up paddle (SUP) vive un verdadero boom en Posadas con más de 40 adeptos que a diario se reúnen para entrenar y divertirse arriba de la tabla ancha por el río Paraná.

El SUP tiene su escuela, hasta el momento la única en la provincia, en el club OptiNic, ubicado en el Polo Náutico -en la desembocadura del arroyo Itá-. Y su alma mater, la entrenadora Leandra Burtnik, compartió cómo fueron los inicios de la actividad que nació en la pandemia, en el 2020, como propuesta para un grupo de madres, que llevaban a sus hijos a la escuela de vela, y querían hacer alguna actividad que contemplara el distanciamiento obligatorio de ese momento.

“Con la restricción del acercamiento vimos en este deporte algo provechoso como para complementar a la actividad (vela), que había decaído por los distanciamientos obligados entre el entrenador y el alumno, e incorporamos más tablas y algunos kayaks de aventura”, señaló Leandra. Y añadió que “con la apertura de las actividades y el buen clima misionero, hubo un gran auge en el verano y no se notó mucho la baja durante los días de frío. Cada vez se nota más el furor”.

Las mujeres son mayoría en la escuela OptiNic SUP División, formando una hermandad que se afianzó desde el 2020.

Tal es así que en Posadas hay aproximadamente más de 50 stand up paddle de los cuales cerca de 40 son de la escuela de vela OptiNic. “Le pusimos el nombre de OptiNic SUP División y las demás personas son aficionados que salen solos al río sin pertenecer a ninguna escuela. La nuestra es la única de la provincia por ahora”, explicó la entrenadora.

Actualmente en su mayoría son las mujeres las que tarde a tarde animan este deporte en la bahía El Brete. “Ven la posibilidad de no depender de nadie para ir al río -porque el club les otorga las tablas-, además se broncean, ya que se rema parado y si bien la actividad es mixta, hay una mayor proporción de mujeres que les encanta y se divierten”.

Además del disfrute, está la parte competitiva y en el 2021 la escuela local tuvo su primer podio nacional en Concordia, Entre Ríos, de la mano de Nidia Arias, que fue tercera en la modalidad de un kilómetro de velocidad.

El año pasado hubo presencia en un Regional y en los Juegos Nacionales de Playa. Y para este 2023 los Junior se alistan para los próximos juegos.

“El SUP a nivel nacional tiene un excelente nivel. Tenemos en Mar del Plata a los campeones mundiales de este año, y en varias provincias es muy popular, no sólo en mujeres sino en varones. Todo el mundo lo practica y hay muchas competencias”, señaló Burtnik. En el país hay asociaciones que vinculan todas las escuelas y certifican a los entrenadores.“Nosotros por ahora somos de un nivel recreativo, si bien participamos de unas competencias, todavía está pendiente certificar a los profes”, acotó.

El SUP se realiza todo el año en la bahía El Brete. Fotos: Sebastián Velozo

En cuanto al grupo local y su entorno, la entrenadora dijo que “el grupo es muy genuino. Los alumnos esperan su día y su horario para salir a distenderse y aprovechar este río inmenso y hermoso. Creo que es la cancha de navegación más linda del país, por los paisajes y por el clima”.

Las clases son generalmente de tarde, pero están “todo el día acá y el único día que está cerrado es el domingo”, comentó Leandra.

La escuela de vela OptiNic lleva 21 años desde su creación y siempre apuesta al crecimiento de sus atletas en todos los deportes. “Allá por el 2001 cuando el país caía, nosotros apostamos e invertimos y nos quedamos acá. En un comienzo solamente teníamos la categoría Optimist, que es el barco escuela por excelencia -hay más de medio millón de Optimist en todo el mundo-, en ella -la escuela- navegan niños de hasta 15 años de edad y con el correr de los años fuimos incorporando otras categorías como láser, 29er, 49er, windsurf y veleros cabinados”.

Ahora el SUP vino para sumar y el Paraná está de testigo.



El equilibrio entre el deporte y la naturaleza

El stand up paddle, más conocido como SUP, es el deporte de moda en las playas de todo el mundo. Es una modalidad acuática que consiste en navegar de pie sobre una tabla ancha (3-5 metros de largo) con el impulso de un único remo. A diferencia de la mayoría de las disciplinas náuticas, el SUP no necesita ni viento ni olas.

El stand up paddle no es algo que se haya inventado hace poco, ya que desde hace siglos ya lo empleaban como medio de transporte entre islas y como forma de ocio en la Polinesia.

Es un deporte asequible para todos y muy gratificante, ya que es fácil y se aprende relativamente rápido. Además, de estar en pleno contacto con el mar, lagos, ríos y arroyos, se activa gran parte de la musculatura del cuerpo. Sin embargo, requiere de técnica, de una correcta posición corporal y de cierta fuerza-resistencia debido a su gran componente aeróbico. Al ser una actividad de bajo impacto, divertida y tonificante, el SUP puede considerarse como un deporte para todas las edades.