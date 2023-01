Tabacaleros solicitan quita de retenciones para el sector

jueves 26 de enero de 2023 | 6:04hs.

Desde la Cooperativa Agroindustrial de Misiones (CTM) se pidió al gobierno nacional un dólar diferenciado o la quita o baja de retenciones para el sector, con el fin de lograr competitividad en el precio del tabaco.

Así lo planteó el presidente de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones (CTM), Jorge Kappaunn, a propósito de la fijación del valor para el tabaco burley de la presente zafra.

Kappaunn expresó: “Hay una realidad, desde la industria hicimos lo nuestro, reconocer la inflación, pero obviamente no alcanza, el valor del dólar a la hora de exportar no acompaña en absoluto y a lo que debemos agregar las retenciones que sufre cada kilo de tabaco a la hora de exportar”

Por ello, además, pidió “poder ofrecer un precio competitivo que está en manos del Estado nacional, un dólar diferenciado como ya tienen algunos y la quita o baja de retenciones son el remedio para esta situación”

Consultado acerca de los “compradores brasileños”, Kappaunn admitió que “la fuga de la producción misionera provocará aún mayores problemas, eso es lo que en varias oportunidades le manifestamos a los funcionarios nacionales”

“Ellos -prosiguió, y en referencia a las autoridades nacionales- no se dan cuenta de que son divisas que se van, la caída de la recaudación, los menores ingresos del Fondo Especial del Tabaco, las crisis en las obras sociales, en fin, todos efectos que podrán venir si se sigue demorando una decisión que permita pagar un precio competitivo y que el productor elija vender en su país”.

Contrabando

En este sentido según dieron a conocer desde la cooperativa, si bien los números del contrabando pueden ser importantes, la gran mayoría está aguardando la decisión nacional y que allí se establezca el precio razonable y acorde al trabajo de cada tabacalero en su chacra.

“Todos los días recibimos llamados de nuestros productores preguntando por la posibilidad de lograr un mejor precio. La respuesta es que estamos esperando que Buenos Aires nos dé la respuesta”.

Kappaunn reconoció el esfuerzo del gobierno provincial, porque “sabemos que diariamente están solicitando las medidas al gabinete económico nacional, es indispensable que Buenos Aires, escuche al interior profundo de la Argentina”, remarcó en una nota enviada desde el sector.

Finalmente, el dirigente de la CTM expresó que “con las medidas que estamos pidiendo las arcas del Estado no perderán recursos y si hay alguna diferencia bastaría con cobrarle a las tabacaleras que hoy no pagan los impuestos que no pagan hace años”.