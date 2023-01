Cociendo sueños de juventud

martes 24 de enero de 2023 | 6:06hs.

Cada persona tiene su pasión, sus gustos y talentos, demuestra lo que sabe hacer en variados rubros y los da a conocer en la sociedad. En este caso El Territorio cuenta una historia particular, la de Teresa Uematsu (33), una ceramista oriunda de Capioví, quien utiliza la cerámica para hacer arte.



Bajo su emprendimiento @ceramica_saku despliega su talento en la cerámica con creatividad y empeño.



“Soy capiovisense descendiente directa de japoneses, mis padres nacieron en Japón y vinieron a la Argentina’’, arrancó explicando Teresa sobre sus orígenes, al tiempo que aclaró actualmente se dedica exclusivamente a este trabajo que la apasiona.



En su acogedor taller, lleno de arte hay variados elementos que se codean con distintos estilos, ya que algunos son con detalles a pedido.



Teresa contó que arrancó esta aventura cuando hizo el último año de la carrera Tecnología Cerámica en Oberá. Se recibió en 2017 y desde entonces se dedica a pleno a esta disciplina. Desde entonces, además de los pedidos especiales, la artista ofrece sus productos originales en distintas ferias de la región, con el propósito de llegar a más público.



“Nunca pensé que iba a ser ceramista, ni siquiera era mi sueño. Ingresé a la facultad para probar, me encantó y me dije ‘esto es lo mío’. Aunque este mundo es bastante complejo yo dedico todo mi tiempo en él”, expresó Teresa.



Sobre esto reconoció como una de sus debilidades el no levantar la voz y comunicar o transmitir más lo que hace, promocionarlo en distintos canales como las redes sociales para hacerse más conocida.



Vajillas, objetos decorativos, portasahumerios, portavelas, macetas, jarrones todos de diferentes formas y tamaños son algunos de los productos creativos que Teresa realiza en su taller.



El trabajo requiere entrega y compromiso, más aún para llegar con los tiempos cuando tiene un pedido.



“Mi primer trabajo fue un portaespiral que me pidió una señora y luego una amiga quiso un juego de cuatro tazas con platos. Todo lo hice con mi diseño”, contó sobre esta afición que crece día a día.



En su lugar de oficio lo primero que hace es preparar la materia prima. Con insumos que en su gran mayoría adquiere en Buenos Aires, hace distintas pruebas con los colores básicos para que el producto tenga un buen resultado final.

Cada pieza es trabajada artesanalmente. Foto: Esteban González

Según relató, cuece las piezas de cerámica en dos hornos eléctricos especiales. Tiene uno grande para los momentos en que hay muchas tandas a quemar o bien piezas que ocupen más espacio y otro chico, utilizado para pruebas y cantidades menores.



Por otra parte, elogió la satisfacción que le genera cuando una persona llega a su taller y le solicita un trabajo exclusivo, porque entiende que quien elige este tipo de trabajo valora lo artesanal.



Eso además le trae un feliz boca en boca y le da fuerzas para seguir adelante con su proyecto.



“Lo que siempre me costó fue hacer piezas en set o juegos y recibí un pedido así por parte de una señora, quien me tuvo muchísima paciencia. En ese momento estudiaba otra carrera y me costó terminar”, recordó.



Incluso comentó que realizar todo el juego de té pedido le costó no sólo por el gran tiempo de preparación, sino que también por ser un tipo de cerámica que en pocas oportunidades suele usar.

Teresa comercializa distintos elementos de uso cotidiano con un estilo especial. Foto: Esteban González

El deseo o proyecto a futuro es tener un lugar mas amplio y poder expandirse contando con un equipo de trabajo para no realizar todo sola.



“Como emprendedora me encantaría contar con un local -hoy el taller es una habitación de su casa-. Quiero tener un espacio más amplio con empleados así se puede buenas tandas de productos y enviarlos a distintos puntos de venta”, expresó Teresa, con un desafío que desea cumplir y con el firme propósito de crecer en su rubro.



“La mejor manera de mejorar es seguir y no dejar de hacer”, reafirmó con el compromiso adquirido desde un inicio.



Apasionada por lo que hace le gusta que el producto final sea bello y sencillo, pero que refleje también el esfuerzo con el que se formó. Así, no sólo los clientes se van felices, sino que le dan aliento para seguir creciendo.