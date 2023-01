Protectores solares tienen buenas ventas, pero hay faltante de stock

lunes 23 de enero de 2023 | 13:15hs.

Con el inicio del verano aumentó la exposición al sol, por ello se intensifica el uso de protectores solares. Los más baratos parten desde los $2.500 dependiendo de la marca y formato que ofrece; su costo se incrementa según el factor de protección. También aseguran que las consultas y compras, en su mayoría, se dan desde octubre hasta febrero, sin embargo, el producto es vendido durante todo el año. Actualmente hay falta de stock de los más vendidos.

Hay más concientización y la demanda creció fuertemente en el último tiempo, por ello ya no sólo hay compras de protectores solares corporales, sino también faciales. De este modo, farmacéuticos y dueños de farmacias relataron que no hay aumentos desde hace meses, pero sí existen faltantes en los artículos de dermocosmética.

Al respecto, Alfredo Ruiz, responsable de la Cámara de Propietarios de Farmacias, en diálogo con El Territorio contó que los precios de los protectores solares se mantienen desde julio pese a la demanda que existe por la temporada de verano. Además, lamentó las faltantes de los productos importados, pero destacó que la industria nacional supo solucionar con productos hechos por laboratorios argentinos.

En primer lugar, Ruiz destacó que desde julio hubo un acuerdo entre la Secretaría de Comercio y los laboratorios para que los precios de los productos de droguerías y farmacéuticas se mantengan un punto por debajo del índice Precios del Consumidor (IPC). De este modo, indicó que se trata de regular subas y que “los aumentos no fueron sumamente relevantes a comparación de otro tipo de productos en otros rubros”.

Sobre la demanda, detalló que desde octubre hasta febrero son los meses de mayor venta de protectores solares. Sin embargo, destacó que en los últimos tiempos se vendió durante todo el año debido a la concientización que existe de parte de las entidades científicas sobre cuidados y prevención de la piel. Además, aseguró que también se venden los protectores solares faciales, algo que hace unos años atrás no era de mayor conocimiento y debido a las campañas que existen creció fuertemente.

“Lo que está ocurriendo es una demanda muy alta, estamos en el período de mayor venta de protectores solares y artículos de cuidados para la piel ante la exposición al sol”, dijo Ruiz.

Faltantes

Debido a las limitaciones por importación escasean productos de cosmética, perfumería, de droguerías y fármacos. Entre ellos, los protectores solares, que actualmente se pueden observar en los mostradores de las farmacias posadeñas líneas de marca nacional.

“Pese a que no es un artículo de necesidad básica, si hay escasez no se genera alarma”, explicó el también titular de la Cámara de Propietarios de Farmacias. En tanto, relató que debido a las retenciones hay escasez de ciertas marcas, especialmente de las más solicitadas, pero aseguró que los proveedores anticipan que se regularizará dentro de un corto período de tiempo. “A fines de diciembre se hizo difícil contar con stock de productos que son de afuera. Desconozco como están actualmente todas las farmacias, pero algunas con mayores ventas en este tipo de productos ya no tenían suficiente stock”, contó. “Hubo dificultades a fines de diciembre con los proveedores, los clientes se encontraron con que no tenían el stock suficiente, el público tuvo que recorrer las farmacias”, lamentó. En tanto, se refirió a la situación económica que atraviesa el país y a la temporada de verano, “que no es la mejor comercialmente para nadie ya que la mayoría se va de vacaciones”. Asimismo, sostuvo que para las farmacias el auge se da en otoño e invierno donde en mayor número las patologías requieren de ciertos medicamentos.

Por último, destacó que ante tantas dificultades los laboratorios nacionales supieron brindar solución sacando protectores solares y faciales propios. Algo que benefició a la industria nacional.

Por otra parte, Alicia Martínez, farmacéutica, sostuvo que durante todo el año pasado y comienzo de este 2023 se trató de regularizar el tema de productos que faltan, sobre todo los de dermocosmética en fechas de sol fuerte y altas temperaturas. Seguidamente, manifestó que los protectores solares son productos costosos sin cobertura de parte de las obras sociales, por ello resaltó la importancia de los descuentos en temporadas altas. “Las promociones que se hacen a veces es por parte de los laboratorios y otras por parte de las farmacias. Es un esfuerzo para que todos los clientes puedan protegerse del sol”, aseveró. También, señaló existen cada vez más ventas de protectores faciales. Sostuvo que la farmacia ofrece combos de protector solar más facial desde $8.000, mientras que los protectores faciales parten desde los $3.500 de 35 gramos, factor 50.

Libre de maltrato animal

La tecnología y la ciencia avanza a pasos agigantados, de esta manera los laboratorios mejoran sus productos sacándolos a la venta en diversos tamaños y formatos, como por ejemplo libre de gluten o sin Tacc, libres de testeo animal, sin parabenos, entre otros. Un farmacéutico de Posadas afirmó que en diciembre aumentaron las ventas de protector solar en su formato libre de maltrato animal.

En otro contexto, Jesús Ruiz, encargado de una farmacia en Posadas, aseguró que el pico de mayor ventas se dio en diciembre del 2022. Resaltó que a comparación de temporadas anteriores notó que este, las personas compraron más artículos libres de maltrato animal. Contó que más allá de su valor, “ya que son más costosos, salieron más que otras marcas que eran habituales y se vendían en cantidad. Se trata de un cambio cultural, sobre todo en los veganos. Esto no quita que siempre los más vendidos sean los más económicos, que son los protectores normales de factor 30 y 40”. En este sentido, detalló que el protector solar es cruelty free, conocido también como protector solar libre de crueldad animal: “Es un producto que no proviene de origen animal. No son testeados en animales y están hechos principalmente por ingredientes de origen natural y mineral”. Explicó que su valor supera los $2.800 el de 200 gramos factor 50, mientras que los comunes tienen un costo desde los $2.500 los de 250 gramos, factor 40. A mayor protección, mayor el valor. Incluso, aquellos que son exclusivos para niños también son más caros porque su protección es alta y va desde los 50 hasta 80, y parten desde los $3.000 en adelante.

Para finalizar, Ruiz sostuvo que tras la escasez de líneas importadas, cuentan con stock de nacionales; una de ellas por la demanda no queda más a la venta. Según contó el joven, los proveedores aún no pudieron reponer porque los laboratorios están con personal reducido y las que salen se agotan rápidamente.

Recomendaciones a tener en cuenta

Cada vez existen más campañas para concientizar sobre los cuidados de la piel, y lo relevante que es protegerse a la exposición solar y los rayos que el sol emite. No obstante, también se debe tener en cuenta que no cualquier protector solar o crema facial para cuidarse el cuerpo y rostro pueden hacer bien. Siempre se debe estar atento y consultar al médico y/o especialista, los cuales sugieren que cada producto se recomienda según la piel y tratamiento que requiere cada persona. Días atrás, la dermatóloga Gabriela González Campos brindó a este matutino ciertas sugerencias como por ejemplo: Consultar al médico y realizar un asesoramiento dermatológico para evaluar la piel antes de comprar productos cosméticos y/o dermocosméticos. Destacó la importancia de la referencia profesional y el control del artículo, para ver qué tipo de crema conviene según la piel. Además, agregó: “Casi todos los productos para la piel y cosméticos se hacen muchas veces en base a factores naturales. El tema es el camino que se sigue para tratar de aislar ese componente natural,que mayormente es una reacción química, hay productos cosméticos que no recomiendo de la industria farmacéutica, porque algunos dicen tener células madre y es algo falso, porque no pueden estar en una crema”.