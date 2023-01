Pedido de ayuda desesperado de madre de adicto

sábado 21 de enero de 2023 | 6:05hs.

Desde hace varios años se habla del consumo de la droga denominada pedra, derivada de la cocaína, que llegó desde Brasil y que en la actualidad es mayormente consumida por jóvenes del Norte de la provincia de Misiones. Ante esta situación, hubo un particular caso que El Territorio dio a conocer en noviembre sobre una madre identificada como Rosa, de Eldorado. La mujer logró internar a su hijo Cristian, de 24 años, por la adicción que le había generado ese estupefaciente.

Ahora, nuevamente Rosa, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, pudo contar que la situación con Cristian se complicó, ya que volvió a recaer en el consumo de la sustancia adictiva y teme que lo externen.

“Estamos en la misma, volvió a recaer de peor manera que la vez anterior”, lamentó Rosa.

“Se le trajo al Hospital Samic para que quede entre 8 y 24 horas, para después llevarlo nuevamente a un centro de rehabilitación. Pero él continúa desde el sábado pasado en el Samic y yo sigo pidiendo que le brinden el tratamiento”, agregó.

Por otra parte, la madre del joven de 24 años manifestó su descontento con los centros de salud, diciendo que “él estuvo primero internado en un establecimiento privado, gracias a la ayuda económica de distintas personas y luego hizo tratamientos en el Manantial (monoclínico que funciona en Posadas), donde los que requieren la ayuda primero son desintoxicados, pero después los pacientes deben realizar los tratamientos de manera voluntaria, ya que le dejan libres y confían que ellos cumplan sin control”.

En esa línea, la madre de Cristian dijo que “ahora se pidió que pueda ir a un centro de rehabilitación con internación involuntaria”, ya que su hijo no se puede recuperar de su adicción porque no realiza correctamente su tratamiento voluntario con los medicamentos y recayó en reiteradas veces.

“Él tiene la obra social por ser declarado persona con incapacidad. Por eso pido que se lo lleve a San Miguel o a cualquier otro lugar, si es necesario a Córdoba o cualquier otra provincia donde pueda hacer un tratamiento más prolongado”, continuó.

Asimismo, Rosa agregó que si bien “Salud Pública mandó su gente de la salud mental de Posadas, porque acá no hay nadie, sólo una psicóloga, pero nadie que se acerque a verle a mi hijo”, no se logró resolver el problema de fondo, ya que “desde el momento que llegó al hospital no le hicieron ni siquiera un análisis, sólo le miraron en la habitación con la custodia policial”.

“Ahora desde Salud Mental me ponen pretextos de que su cobertura de la obra social lleva un proceso para el ingreso del sistema y que le van a dar el alta. Desde la obra social se niegan a hacer los trámites”, indicó con notable indignación.

También aclaró que ella ya hizo público los lugares donde venden y distribuyen esa droga, pero que “todo sigue igual”, aun cuando “la Policía y la Brigada saben quienes son los que venden pero no hacen nada”.

Por otra parte, Rosa expresó que hay cada vez más jovenes en situación de calle en la localidad de Eldorado y que caen en la adicción de las diferentes drogas que se venden en las esquinas de la ciudad, pero que nadie hace nada.

“Uno pide ayuda y nadie te la brinda. Es desesperante la situación con los chicos de acá con el tema de la droga”.

En ese marco la mujer contempló que es difícil que su hijo pueda recuperarse, porque cuando no tiene más plata “es capaz de robar algo” de su casa para luego vender.

Por otro lado, la mujer recordó que Cristian hizo cosas extremas para conseguir dinero y comprar pedra.

En una oportunidad cobró su pensión, de la cual es beneficiario desde hace cuatro meses, y con esa plata, además de un “préstamo de 80 mil pesos, la gastó todo en la droga”, dijo Rosa.

Además, indicó: “Yo pido ayuda al juzgado, desde allí mandan el oficio pero no la cumplen y seguimos peor, porque a él le dan más herramientas para que siga consumiendo”.

La poca ayuda de Salud

A continuación, Rosa expresó que mandó mensajes a diferentes autoridades de la provincia y que se le “mandó una profesional, la cual me dijo que a Cristian le iban soltar porque no le podían retener por mucho tiempo más”.

Asimismo, la mujer advirtió que ella sería capaz de encadenarse a la puerta para que no saquen a su hijo del nosocomio y que seguiría allí hasta que le brinden la ayuda que él necesita.

Por otro lado, la mujer lamentó el mal momento que atraviesa su familia por la drogodependencia en la que se encuentra su hijo y graficó que “él me está haciendo la vida imposible, si vienen a mi casa ya no hay nada adentro”.

“Yo no quiero que a él lo terminen matando, porque va a terminar así si continúa libre. Desde Salud me dicen que tiene que esperar 90 días por la cobertura, pero ya va a ser tarde”, sentenció la madre de Cristian, quien sigue internado en el hospital de Eldorado, esperando alguna respuesta de la Salud Pública para poder realizar su rehabilitación y dejar atrás su adicción a la fuerte droga que lo perjudica a él y a quienes lo rodean.