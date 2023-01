Crece la demanda de alquileres temporarios

viernes 20 de enero de 2023 | 6:05hs.

Cada vez es más frecuente que los turistas busquen casas o departamentos que contengan varias habitaciones, quincho con parrilla y pileta. Es básicamente un requisito dentro de las consultas. De este modo, aseguran desde el sector inmobiliario, la demanda creció luego de la pandemia y grupos de jóvenes y familias optan por pernoctar de 15 días hasta un mes en los inmuebles que ofrezcan todo tipo de comodidades.

Actualmente hay visitantes que deciden visitar Misiones y hospedarse en casas o departamentos temporarios. Este tipo de alojamiento alternativo se alquila por día y brinda todo tipo de comodidades como quincho, pileta, parrilla, utensilios, varias habitaciones, los servicios básicos e inclusive tienen Wifi y hasta Netflix. De esta manera, la opción se posiciona preponderantemente aquí en la provincia.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones, Maria Bower, en diálogo con Acá te lo Contamos por radioactiva 100.7, sostuvo que la demanda de alquileres de casas y departamentos diarios es cada vez más fuerte. Incluso, afirmó que las consultas se dan de manera frecuente. Por lo que, destacó que este tipo de turista visita la provincia para quedarse entre quince días y un mes.

“La búsqueda por dar con un alquiler es constante, lo identificamos por los grupos que tenemos de WhatsApp. El pedido es diario, más precisamente de casas o departamentos para pernoctar en Posadas”, contó.

En este marco, mencionó que los precios varían según la comodidad que ofrece cada lugar. Relató que existen dos tipos de turistas que suelen inclinarse por esta opción: Aquellos que son jóvenes y vienen en grupo, o personas jubiladas, quienes buscan los inmuebles con dos o tres dormitorios y como requisito casi fundamental con pileta, en departamentos también buscan que tenga esa condición.

Por otro lado, explicó que el valor no influye en la lejanía o cercanía del casco céntrico, ya que son inmuebles de alta seguridad, y su precio depende del tipo de inmueble. Los cuales se cobran en pesos pero se establecen entre los 50 y 100 dólares en adelante, por día. Es decir, en pesos se calcula entre $12.000 y $25.000 aproximadamente. “Surge de esta manera para que el precio no quede atrás con nuestra inflación, el cambio es al dólar oficial”, detalló.

Si bien la demanda es constante durante todo el año, según explicó Bower, en el último tiempo se intensificó aún más los pedidos de casas o departamentos para alquilar y resaltó que esto creció mucho luego de la pandemia.

En este marco, aseguró que entre octubre y noviembre se dan las consultas, y en diciembre aumenta la demanda. “Sucede que muchos visitantes quieren pasar las fiestas de fin de año en Posadas. La ciudad está muy linda, y Misiones tiene mucho para mostrar por eso eligen vacacionar en la provincia”, expresó.

Crece la alternativa

Por su parte, Pablo Daviña, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, destacó que los alojamientos temporarios han crecido a lo largo de los años en todo el mundo, “dependiendo de las características económicas y sociales de cada lugar”. Relató que este tipo de uso de inmuebles en otras partes del mundo está muy desarrollado; incluso en Caba, donde se compra de pozo, se los equipa y se alquila de forma temporal.

También habló que los turistas que vacacionan en Brasil, quienes utilizan en su mayoría esta metodología. Contó que en el país vecino existe un sistema llamado flat, donde una persona puede comprar el condominio dentro de una locación privada, y señaló que se trata de una manera distinta de obtener rentabilidad.

“La realidad responde a la demanda, hay usuarios que prefieren instalarse en una casa con ciertas comodidades como pileta, quincho, aire acondicionado, completamente amoblada que en un hotel. Se trata de gustos y condición económica”, afirmó.

Por otra parte, Daviña destacó que quien brinda este tipo de servicio debe tener en cuenta la calidad, las comodidades, equipamiento, entre otras cuestiones que hacen a la inversión de estos alojamientos. Aseguró que tienen mayor rentabilidad que un alquiler común.

Luego, sostuvo que quienes eligen esta modalidad son en su mayoría familias, ya que se sienten más cómodos en un lugar donde puedan estar 15 días o más lavar la ropa tranquilos, respetar los tiempos de la familiar, la alimentación, entre otros aspectos; además, de que es más barato que un hospedaje en un hotel. El agente inmobiliario mencionó que el precio lo establece cada dueño de alquiler o inmobiliario, los cuales tienen en cuenta distancias, ubicación y calidad del lugar, también la época de la demanda.

Con respecto al crecimiento que hubo en Misiones de estos alojamientos, Daviña manifestó que el visitante se basa en su capacidad económica y gustos para optar por esta alternativa. “Considero que seguirá creciendo la demanda, pero quien ofrece debe ser responsable de lo que brinda debido a que Misiones es una provincia turística y se debe estar a la altura”, dijo.

Cabe mencionar, que días atrás en diálogo con El Territorio, el Director de Turismo de Posadas, Jonatan Rodríguez, explicó que en Posadas existe un registro de alquileres temporarios. Allí los dueños de los inmuebles, tras la solicitud de ciertos datos, se inscriben. En este marco, cuando la situación turística hotelera se ve desbordada activan el protocolo y ofrecen el registro de inscriptos con los alojamientos temporarios. A su vez, desde el Ministerio de Turismo, indicaron que un 10% de visitantes eligió hospedarse en casa o departamentos, es decir, 1 de cada 10 turistas optó por un alojamiento no convencional en las dos primera quincena de enero.

Regulaciones

Es de gran conocimiento la disconformidad que existe de parte de los inmobiliarios, dueños directos e inquilinos con respecto a la nueva Ley de Alquileres, más precisamente la Ley 27551 que rige desde el 1 de Julio del 2020.

“En nuestro país tenemos una legislación que te limita y te condiciona la modalidad de locación, con más razón los usuarios optan por otro tipo de negocio inmobiliario como lo es el alquiler temporal”, expresó el presidente de la Cámara de Inmobiliarios de Misiones.

Cabe recordar, que la actual Ley, entre las principales novedades, introduce el índice para la actualización anual de los precios conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA). Al igual que extiende el plazo mínimo de la locación de inmueble por tres años.

Por otra parte, Daviña consideró que la demanda creció y que existen casos de dueños de alquileres tradicionales que se volcaron a este negocio: “No creo que sea por la Ley, sino por la demanda. Lo que sí requiere de una inversión mayor el hecho de equipar el inmueble”. En este marco, dijo que luego de la pandemia la gente optó por viajar más y gran parte de la búsqueda de alquileres está enfocado en este tipo de inmuebles.

Destacó que hubo un gran aumento en la demanda, y si esta no existiera no habría tantas ofertas como sí las hay. “No debería haber una ley que regule, porque la actual no fue beneficiosa a quienes dice defender. Por el contrario, el Estado debe generar algún registro de usuarios que ofrezcan este servicio, para que no haya estafas y genere seguridad a los inquilinos”, cerró.



En cifras

$12.000

Según María Bower, los precios de las casas o departamentos temporarios cuestan entre 50 y 100 dólares por día. Es decir, que este es el valor mínimo en pesos.

Los costos mínimos y máximos de alquilar por día