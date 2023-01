Destacan que el tratamiento es cada vez menos agresivo

jueves 19 de enero de 2023 | 6:04hs.

En una entrevista reciente con este medio, la médica ginecóloga María Alejandra Méndez explicó que para prevenir el cáncer de mama se debe realizar “una mamografía de base a los 35 años, aunque si hay antecedentes de familiares directos podría ser antes”. Después de los 40 años el estudio es, sí o sí, anual se tenga o no antecedentes.

Y agregó: “La sobrevida de las pacientes aumentó en un 40% gracias a las campañas de prevención y las mamografías, por eso es importante que vayamos a hacernos controles para detectar ese inicio de los cánceres cuando son pequeños, asintomáticos y cuando podemos detenerlos dentro de la mama, momento en que los tratamientos son mínimamente invasivos”.

Además, la ginecóloga señaló que la mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, el 70% de ellos aparecen sin que exista un antecedente.

Destacó que “en muchas ocasiones no duele, uno puede palpar un nódulo y que no duela, hay que ir a la consulta igual. No todo lo que se palpa son nódulos malignos, pero, por las dudas, hay que asistir a un profesional”.

En ese sentido, la profesional subrayó que, con las campañas de concientización, “en los últimos 15 años cambió mucho la intervención”.

Lo que antes terminaba en una cirugía agresiva o mastectomía, “cambió a tratamientos más conservadores, hoy prácticamente el 70% de las intervenciones no son intrusivas, por detección en etapas tempranas”.

Fuerte aumento de pacientes oncológicos respecto al 2021