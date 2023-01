Declaró Ciro Pertossi: "Cuando veo al chico en el piso frené mi patada"

martes 17 de enero de 2023 | 10:27hs.

En los Tribunales de Dolores se lleva adelante hoy la decimosegunda audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Durante esta jornada, Ciro Pertossi uno de los ocho acusados, pidió declarar. "Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes", dijo Pertossi.

Y agregó “otra cosa que quiero aclarar, es que del audio que yo digo 'de esto no se entera nadie' fue porque cuando yo estaba viendo el teléfono, mis amigos decían que había gente de Zarate en Villa Gesell que ya se había enterado de la pelea", manifestó y añadió: "No quería que mis papás se enteraran".

Por último Ciro dijo que no va a responder preguntas a las partes ni a la fiscalía.

En la jornada de este martes también testificarán madres y padres de cinco de los rugbiers y también hablarán tres peritos de la defensa y un efectivo policial.

Quienes brindarán su testimonio son la mamá de Enzo Comelli, María Alejandra Guillén, y de Ayrton Viollaz, Erika Pizzatti. Además, el padre de Matías Benicelli, Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano y Ciro Pertossi, Mauro Pertossi.