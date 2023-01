En busca de los sonidos que hacen a la identidad

martes 17 de enero de 2023 | 2:30hs.

Un paisaje sonoro puede despertar distintos casilleros del entramado neurológico humano. Mientras a uno pueda remitirle a nostalgia, otro puede sentir curiosidad e incluso terror. Si bien destacamos la capacidad de abstracción y creatividad que nos permiten desarrollar las grandes estructuras humanas, muchas veces un simple estímulo es lo único necesario para despertar una reacción de dopamina y talento en cadena.



Los sonidos, como parte de los incentivos a la hora de crear, conforman una identidad única en cada región geográfica e incluso cada idiosincracia y por eso, actualmente un grupo de jóvenes misioneros se dedica a reunir los sones característicos de la Tierra Colorada en un solo espacio.



Calma, cartografías sonoras de la provincia de Misiones es el nombre del proyecto que consiste en construir un banco de sonido de descarga gratuita y a su vez un instrumento digital en formato de lauchpad con samples de sonidos de la selva capturados en diferentes puntos de la provincia.



“Estamos armando algo único, ninguna provincia del país cuenta con un banco de sonido colaborativo y gratuito. Misiones tiene una riqueza sonora indiscutible proveniente de la selva y el agua”, comienzan explicando los gestores de esta hazaña.



La plataforma que funcionará como banco de sonido pretende ser una herramienta no sólo para despertar las emociones de algún desterrado, sino realmente para poder armar música inigualable, desplegar climas y efectos en el cine o hasta ampliar trabajos educativos y de investigación.



Sofía Guzmán en diseño de estética visual, Joaquín Valdez y Joaquín Salerno en el desarrollo web, Carla Terribile y Melanie Gamonal en registro audiovisual y Germán Lorenzo Robert en la dirección general y registro sonoro conforman el entusiasta equipo detrás de la cartografía.



Los jóvenes resultaron ganadores de la convocatoria Gestionar Futuro de Cultura de Nación y a partir de allí comenzaron a trabajar en diferentes etapas para concretar el proyecto.



Según detalló Germán Lorenzo Robert, que desde el 2020 viene indagando en la temática, poder ‘‘generar contenido para que la gente pueda hacer producción artística de manera gratuita para mí es re interesante. Es también gestionar trabajo’’, definió sobre la herramienta que buscan desarrollar.



‘‘La idea también surgió un poco de ejemplos que vi en otros de otros países que tienen bancos de sonidos súper extensos y accesibles que son solamente de reproducción, pero existen todo el mundo’’, recordó el director.



En ese sentido, amplió que aunque actualmente en internet se encuentra muchísima información, muchas veces ese universo es confuso, entonces poder tener toda la data condensada en un lugar, y que sea pensada y accesible para todos, es un plus. ‘‘Uno puede descargar cosas de YouTube, pero no es lo mismo porque acá la calidad sonora técnica es mucho mejor y el material está organizado para el fácil acceso’’, alegó.



Para los realizadores, el hecho de generar contenido sonoro, los corre un poco del eje de pensar siempre todo con imagen, aunque también tienen un registro visual en cada etapa.



‘‘Creo que mayormente se le dio más entidad a lo visual, fotografía video y meterse dentro de un proyecto o armar un proyecto sonoro es ingresar en un sector donde no hay tanta diversidad y ahí es donde creo que está bueno poder aportar a ese nicho’’, manifestó Joaquín Valdéz al desplegar que más allá de lo artístico, el despertar este sentido puede generar otros espacios. ‘‘También es una gran oportunidad para las personas no videntes. Sería magnífico poder llevarles un paisaje sonoro’’, agregó recordando las recientes funciones de cine adaptado.



Si bien las subjetividades estarán, como en toda labor humana, los chicos buscan que sea una experiencia que profundice y hay una especie de curaduría en cada grabación seleccionada.

Los jóvenes recorren la provincia para registrar sus sonidos. Foto: gentileza Melanie Gamonal

Para completar el registro, viajan por diferentes puntos de la provincia. El Soberbio, Salto Encantado, Oberá, Garupá, Candelaria y Posadas, fueron parte de una primera etapa y le seguirán San Ignacio, Concepción de la Sierra, Eldorado e Iguazú.



Sobre la particularidad de profundizar la obsevacióm, en este caso muy ligada a la escucha, Sofía Guzmán a cargo de la estética visual de la web graficó que la atención está puesta en ‘‘revalorizar el sonido, algo que nos acompaña desde siempre y que incluso desde otros lugares valoran. ‘‘Está bueno que también nosotros le demos ese valor a toda estas características que tiene nuestro nuestro ambiente en cuanto a lo sonoro y que son tan ricas’’, deslizó.



En su rol de docente, destacó el instrumento de llevarle a estudiantes la posibilidad de escuchar con atención y de conocer lo que existe más allá de sus propios límites -especialmente económicos-. ‘‘Muchos no salieron nunca de sus lugares y que puedan conocer la riqueza que existe en la provincia en la que viven -no solo de sonidos naturales, sino también un montón de sonidos artificiales que se dan en cuanto a los choques culturales a la idiosincrasia, a todo lo que pasa justamente por ser una provincia de frontera- es muy interesante’’, comprendió.



Así, como base un nuevo hit musical, como parte de una investigación, una búsqueda estética cinematográfica o simplemente de disfrute y conocimiento, la cartografía sonora implica un acervo identitario de Misiones, que bien merece ser tanto registrado, archivado como expandido.