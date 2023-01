Turista bonaerense murió ahogado en el Salto Golondrinas de San Vicente

lunes 16 de enero de 2023 | 21:13hs.

Un joven oriundo de Buenos Aires falleció este lunes al ahogarse en las aguas del Salto Golondrinas, en la localidad de San Vicente. La víctima fue identificada como Fernando Luis Sosa (25).

Según la reconstrucción de los voceros policiales, alrededor de las 16:30 horas Fernando se hallaba en el sitio junto a otros cuatro jóvenes, cuando en un determinado momento, Sosa se arrojó al salto y tras nadar algunos metros comenzó a pedir ayuda. No obstante a esto, sus amigos intentaron socorrerlo, pero no pudieron rescatarlo debido a que se sumergió rápidamente y no volvió a salir a la superficie.

Por estas horas, integrantes de Bomberos Voluntarios de San Vicente junto a la Policía local trabajan arduamente para extraer el cuerpo del lugar, indicaron las fuentes.

Interviene en el hecho el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.