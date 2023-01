"Que el asesinato de mi hijo no quede impune", imploró la mamá de Antonio Ledesma

viernes 13 de enero de 2023 | 10:45hs.

La familia de Antonio "Toño" Ledesma, no encuentra paz. El joven de 20 años fue asesinado de un disparo luego de que un Chevrolet Vectra estacionara frente al grupo de amigos con el que se encontraba festejando un triunfo en el fútbol y dispararan contra ellos.

En ese momento se desató una balacera en el barrio Oeste de la localidad de Campo Viera a plena luz del día, el resto fueron gritos y corridas en busca de amparo. Enseguida las muestras de dolor y el pedido de auxilio de Toño, quien recibió un balazo en el abdomen y falleció minutos más tarde.

El hecho se registró el pasado sábado 24 de septiembre.

Según la Policía, desde un primer momento los testigos de la secuencia mortal apuntaron las responsabilidades hacia Brígido M. (50), sus hijos Leandro M. y Mauricio M., y José Luis B. (25), yerno del primero, quienes en un primer momento fueron detenidos.

Norma Macena, mamá de Antonio Ledesma, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y lamentó que "hasta ahora no hay muchas novedades en la causa, solamente que salió uno que trataba de ayudar a los culpables, que trataban de huir y como no tenían muchas evidencias, lo soltaron. Existían como 20 detenidos pero quedaron algunos solamente y como familia nos estamos preguntando por qué están libres siendo que había muchos disparando".

Sobre la jornada trágica recordó que "mi hijo llegó al lugar donde lo mataron de casualidad, porque estaba en una cancha con los hermanos y otro amigo que jugaban al fútbol. Iban a festejar el cumpleaños de mi nuera y él le dijo que se iba a la casa para darse un baño y volvía para comer algo. En eso el amigo le invita a tomar una cerveza para festejar que habían ganado y pararon en la esquina, estaban festejando y pasaron primero algunos de los acusados en moto, insultando y amenazando".

Continuó el relato contando que en cuanto le avisaron de la situación fue hacia la esquina y vio a la cuadrilla que se acercaba disparando. "Les grité que iban a matar a alguien, le digo a mi hijo para ir a casa, él me dice que corra e intentó cubrirse con un árbol pero no fue suficiente porque era una lluvia de balas. No sabemos cómo no pasó otra tragedia más, no entendemos por qué la saña de este grupo, uno no se puede explicar porque mi hijo no era de andar haciendo quilombo ni peleando".

"Era un muchacho trabajador, el único deporte que le gustaba era el fútbol, no entiendo porqué pasó esto, todavía no encuentro ni una explicación. Encontraron el arma homicida, está todo en la justicia pero no se sabe qué esperar porque puede suceder que la Justicia haga bien su trabajo pero a la vez que no", alertó Norma y en esa línea acotó que son "una familia humilde que no tenemos recursos pero eso no significa que no vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que el asesinato de mi hijo no quede impune".

La angustiada madre finalizó remarcando que los demás responsables del asesinato, los que fueron liberados, siguen en su barrio "como si nada hicieron".

"Vivo con las puertas cerradas, ni salgo. Está visto de lo que son capaces de hacer, sintiéndose impunes por consecuencia de la justicia que no actúa como debe ser. El miedo es por mi nieto y mi hija, que está embarazada, pero por mi vida ya no tengo miedo, es por ellos”.