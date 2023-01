Solicitaron mayor seguridad antes de continuar con el monitoreo de Yaguaretés en el Parque Nacional Iguazú

jueves 12 de enero de 2023 | 12:45hs.

La Red Yaguareté, proyecta en el mes de febrero volver a presentar a Parques Nacionales un nuevo plan de monitoreo de yaguaretés dentro del Parque Nacional Iguazú, es por ello que mediante una nota presentada el 15 de diciembre solicitan más seguridad teniendo en cuenta que ya sufrieron la vandalización y robos de equipos a principios de 2022. Reclaman la instalación de un portón y alambrado en el sector del ingreso al campamento Apepú.

La Red Yaguareté solicitó al Intendente del PN Iguazú, Atilio Guzmán mediante una nota que se apliquen mayores medidas de seguridad, luego de que a principios de 2022, la red Yaguareté sufriera la vandalización y robo de equipos de investigación conocidos como cámaras trampa. Desde la ONG denuncian que “A pesar de haber presentado notas y haber mantenido comunicaciones, llamativamente nunca tuvieron respuesta de parte de las autoridades del área protegida”

A traves de un comunicado la ONg Red Yaguareté visibilizó que hace unas semanas, mediante una nota formal presentada en la Delegación Regional Noreste de Parques Nacionales, solicitaron a la máxima autoridad la instalación de un portón en el camino que va desde la ruta nacional 101 hasta el río Iguazú, que se encuentra en situación de gran vulnerabilidad ya que puede ser fácilmente traspasado.

“Es una zona donde cualquier persona puede ingresar, caminando, en bicicleta y demás, nosotros pedimos mayor seguridad para la instalación de nuestros equipos pero también creemos que es una zona muy vulnerable para incendiarios. Además del hecho de que en esa zona hemos registrado 10 ejemplares de yaguareté con las cámaras trampas antes de los actos de vandalismo”, explicó Nicolás Lodeiro, director ejecutivo de Red Yaguareté.

Los ambientalistas exigen la instalación de un portón de al menos dos metros de altura de hierro reforzado, con candados y alambre tejido con alambre de púas resguardando 50 metros a cada lado, para impedir o dificultar seriamente el ingreso de cualquier visitante no deseado.

También solicitaron la instalación de cámaras de seguridad en ese mismo sitio y en la zona de Garganta del Diablo y el camino que lleva hacia el destacamento Apepú. "Es muy preocupante y llamativo que se produzca un hecho vandálico de semejante naturaleza y no haya una cámara para ver quién fue, con un millón y medio de turistas pagando la entrada al año, esto es un vuelto. No hay excusas para no reforzar la seguridad con tecnología de vanguardia, no puede quedar todo en manos del cuerpo de guardaparques, no dan abasto, urge modernizar y garantizar la seguridad para la investigación y para la conservación", insisten desde la ONG.