Brasil: manifestantes tomaron por asalto la Casa de Gobierno, el Congreso y el edificio del Superior Tribunal

Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro tomaron, este domingo, por asalto el Congreso nacional y el edificio del Poder Ejecutivo, provocando serios destrozos. Hay manifestantes también en el edificio de la Corte Suprema. Las autoridades del vecino país hablan de un intento de un ataque a la democracia, por parte de los manifestantes.

Las movilizaciones comenzaron sobre el mediodía de este domingo. Todo transcurría con normalidad y se desarrollaba como se habían desarrollado otras manifestaciones posteriores a la elección de octubre pasado en la que Inacio Lula Da Silva se impuso por sobre Bolsonaro. Los simpatizantes de Bolsonaro han protestado contra la victoria electoral de Lula desde el 30 de octubre, bloqueando caminos, incendiando vehículos y congregándose afuera de edificios militares, pidiendo a las fuerzas armadas que intervengan.

Pero sobre la tarde de este domingo todo cambió, de forma violenta los manifestantes avanzaron sobre las vallas y la poca custodia policial que había en el lugar, y tomaron por asalto los edificios de gobierno.

Los incidentes, que recordaron lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, se producen una semana después de que el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva juramentó al cargo el 1 de enero.

Voces oficiales

Uno de los primeros funcionarios del gobierno de Lula en salir a manifestarse por lo que está sucediendo fue el ministro de Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, quien manifestó que “este absurdo intento de imponer la voluntad por la fuerza no prevalecerá. El Gobierno del Distrito Federal afirma que habrá refuerzos. Y las fuerzas a nuestro alcance están actuando. Estoy en la sede de la Secretaría de Justicia”.

Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.