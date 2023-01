Periodista de Campo Ramón sufrió un ataque incendiario: "La confianza que tenía ya no está"

viernes 06 de enero de 2023 | 15:07hs.

"Si no fuese por una vecina que me despertó a los gritos, el final de esta historia hubiese sido mucho más grave", reconoció Ricardo Endrich, periodista y propietario de una radio en la localidad de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón (FM Horizonte 95.1) que sufrió un atentado incendiario mientras dormía, ayer a la madrugada.

Si bien el ataque en manos de personas aún desconocidas fue a las 2.30 aproximadamente, el damnificado tuvo la lucidez de reaccionar a tiempo y apagar las llamas con un matafuego que tenía a mano, minimizando el daño en sus propiedades.

Posteriormente los peritos policiales concluyeron que el fuego fue iniciado y avivado con un líquido inflamable que podría ser combustible, y por ese motivo se extendió rápidamente sobre un sector de la pared de la vivienda de Endrich que está lindante a la emisora en la que ejerce su profesión.

"Estaba durmiendo profundamente hasta que me desperté exaltado con los gritos desesperados de la vecina que decía que había fuego. Cuando salí noté que habían entrado por el portón e iniciaron el fuego en la base de la casa de madera, casi en la puerta de la radio", detalló el denunciante, explicando en esa línea que "las llamas subieron y alcanzaron el aire acondicionado, afectando toda esa parte de la estructura".

"Cuando vi eso busqué el matafuegos que siempre está a mano y pude apagar todo por mis propios medios", subrayó Endrich, quien actualmente ocupa el cargo de presidente de los Bomberos Voluntarios de Villa Bonita. "Si no podía despertar iba a ser una tragedia porque el fuego empezó en la única salida que tengo desde el interior de la casa", analizó.

En relación al trabajo de los peritos en la estructura afectada, el trabajador radial contó que "como no encontramos vidrios que nos hagan interpretar que usaron una bomba casera tipo molotov, supongo que rociaron con combustible sobre la base e iniciaron el fuego antes de escapar. Por suerte no lo hicieron en las paredes de la casa, hubiese sido mucho peor".

Investigación en marcha

La denuncia fue radicada esa misma madrugada y por estas horas la investigación continúa a instancias de expertos informáticos que revisan registros de cámaras de seguridad de las propiedades vecinas en busca de algún indicio que lleve al o los sospechosos.

Si bien Endrich dijo no tener miedo, espera que las autoridades policiales determinen quién, quiénes o por qué motivo atentaron contra sus bienes. "Supongo que podría tener algún tipo de relación con la política en base a alguno de los programas informativos que tenemos, ya que en casi 30 años en el aire jamás tuvimos problemas ni amenazas de ningún tipo. Confío en que la investigación que está en marcha conduzca a los autores materiales e intelectuales si los hay".

"La confianza que tenía ya no está, voy a tener que tomar precauciones para estar seguro porque nadie me da garantías de que no vuelva a pasar", lamentó al final de la charla.