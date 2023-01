El Mundial impactó en las ventas de juguetes para Navidad y Reyes

jueves 05 de enero de 2023 | 6:06hs.

La consagracióna argentina en el reciente Mundial de fútbol y una menor disponibilidad de dinero hicieron que en Posadas las familias prioricen la búsqueda de juguetes económicos y compras a último momento. Si bien los negocios se mostraron conformes con el movimiento de pedidos entre la Navidad y la festividad de Reyes, que se celebra mañana, se reconoció que fue visible la cautela en las compras. También que pese a ser buscados, hubo muchos juguetes (muy difundidos en redes sociales) que no entraron al país por la limitación de importaciones.

“Se vendió lo que la situación económica permitió. Se sabía que se iban a vender más los juguetes económicos y fue lo que pasó. Ya este año los juguetes de la tele no fueron los más pedidos como en años anteriores. Se buscó lo más barato y no hubo gente buscando juguetes caros como en años anteriores. El dólar tan alto elevó mucho el precio de los productos, una muñeca que el año pasado vendía a 9.000 pesos hoy de costo me salía 17.000 pesos”, evaluó Marcelo Fontana, propietario de la juguetería Mundo Jugar.

Analizó, por otro lado, que “también afectó la realización del Mundial de fútbol, que generó mucha distracción. Generalmente a partir del 1 de diciembre ya se vende para Navidad, pero el año pasado los pedidos recién comenzaron cuando culminó el Mundial”, observó.

Remarcó que en los últimos meses “la capacidad adquisitiva de la gente disminuyó tanto que un juguete pasó a ser de tercera o cuarta necesidad. Es lo que está pasando. Pese a todo, las ventas estuvieron bien”.

En base al comportamiento de las ventas de los últimos años, Fontana contó que este año es el último dentro del rubro juguetes, ya que se pasará a otra actividad.

“Estoy dejando el rubro para dedicarme más a la fabricación de muebles con melamina. Es una actividad que empecé hace unos años y se potenció durante la pandemia. El rubro juguetes es complejo porque se viene compitiendo mucho con la tecnología. Hoy los celulares, tablets y las consolas de videojuegos están sacando mucho lugar a los juguetes tradicionales. También la situación económica hizo que sea un sector que se fuera dejando de lado”, consideró.

Desde la Juguetería Yo Quiero, su propietaria Marisil Woloszyn, coincidió en que en Navidad hubo compras que llegaron en último momento. E incluso después de la celebración se siguieron buscando regalos.

“Para la última Navidad se notó que la gente salió más tarde a comprar. Muchos llegaron a último momento e inclusive siguieron las compras pasada la Navidad”, apuntó la comerciante posadeña.

Sobre los pedidos observó que “muchos padres llegan interesados por juguetes que salen en la tele o ahora más en los canales de YouTube. Pero pasa que muchos de esos juguetes son de España o de otros países y no están llegando a la Argentina”.

En cuanto a precios destacó que se abasteció especialmente con juguetes accesibles para todas las familias. “Entre los juguetes más caros por ejemplo está una pista para autitos que sale $11.000. Después casi todos los productos están más baratos. Hay muñecos de personajes que están a 1.300 pesos y los Minecraft a 3.000 pesos. También vendí muchos juegos que traen lápices para pintar. Y debería haber más juegos para chicos de menos de 3 años, pero no se están consiguiendo”, analizó.

Juguetes para desarrollo

Desde la juguetería Casita Mágica, su propietaria Noelia Rossano explicó que hubo varios pedidos a último momento. Y la gente buscó promociones y descuentos.

“Se sintió que las ventas fueron por partes durante el último mes y muchos llegaron en los días previos a Navidad. Se elegían muchas promociones y los juguetes que tenían descuento por pago efectivo. La gente que llega a nuestro negocio en general busca algo diferente a los juguetes de plástico para que el niño juegue”, explicó.

También recordó que en el local se venden casi en su totalidad juguetes con piezas de madera que buscan potenciar la imaginación en los chicos. “También los juegos se aprovechan más y por más años", apuntó.

Se ejemplificó que vende "los jengas gigantes (bloques de madera para hacer torres con equilibrio) que además de usarse en torres, los chicos los llevan para armar otras cosas, entonces un mismo juego se aprovecha en varios otros y para niños de varias edades”.

Detalló, en tanto, que un juego de jenga de 60 piezas cuesta $7.500, un rompecabezas desde $3.500 y una casitas de muñecas desde $7.900.



Las figuritas del Mundial revivieron

“La mayoría de los padres ahora están con el sondeo de ver qué compran. Algunos ya se adelantaron y en Navidad llevaron dos regalos. Generalmente tenemos más clientes que llegan por la tarde y vienen con el nombre específico del juguete que quieren los chicos”, comentó Georgina Giuffrida, dueña de Memes Juguetería, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva . Entre los juguetes más buscados, además de los promocionados por la televisión y redes sociales, se destacó a todos los productos que remiten al último Mundial de fútbol que ganó la selección argentina. “Se buscan muchos los productos que tienen que ver con la temática del Mundial. Están las remeras de Messi, de Julián (Álvarez), del Dibu (Emiliano Martínez), todo lo que tenga que ver con el Mundial. También trajimos replicas de la Copa del Mundo a 1.500 pesos y nos la piden mucho”, se acotó desde el local. En tanto, se enfatizó que lo que volvió con fuerza fueron las figuritas del Mundial. “Después de que Argentina salió campeón se reavivaron los pedidos por las figuritas. En algunas familias compran entre dos o tres integrantes y tratan de llenar los álbumes. Y eso que los álbumes ya casi no se consiguen. Pero sí hay muchas búsquedas de figuritas e intercambios entre los chicos”, recordó. Se acotó que entre otros juguetes muy solicitados se encuentran los muñecos de Minecraft y otros que se volvieron populares debido a su exposición en las redes sociales. “Tenemos el patito de TikTok, que lo buscan mucho las nenas porque se puede cambiar de ropa. Y se volvió famoso porque lo expusieron en varios videos y así se lo empezó a buscar y a pedir en todo el mundo. Por suerte acá lo pudimos conseguir”, contó Giuffrida.



Gasto promedio de menos de $6 mil

“Las ventas de Reyes Magos están dedicadas a los chicos exclusivamente. Esta fecha mantiene vigencia en la tradición de entrega de regalos en nuestro país. Los diferentes rubros se quedaron con stock y remanente de las ventas navideñas. De acuerdo a la Federación Económica de Buenos Aires (Fecoba), el gasto promedio proyectado es de $5.390 por regalo”, describió Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market .La proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38% regalará juguetes, el 19% indumentaria y el 10% artículos deportivos, entre otros. En la comparación de precios que hizo la consultora con cinco juguetes vendidos el año pasado se encontraron subas que llegaron hasta el 124%. Se destacó que los regalos de Reyes también entran dentro del gasto de vacaciones.