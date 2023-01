Trágico Año Nuevo: a una mujer le quedó un cohete atrapado en la ropa y le explotó el pecho

El año 2023 arrancó con una tragedia para una familia brasileña. Elisângela Tinem, una joven mujer de 38 años y madre de dos niños, murió cuando un cohete quedó atrapado en su ropa y le explotó en el pecho durante los festejos de Año Nuevo en Praia Grande, en el litoral paulista.

El accidente ocurrió en una playa del barrio Nova Mirim. Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un primo de la víctima contó que estaban en la playa donde cientos de personas vestidas de blanco asistían a un show de fuegos artificiales y tiraban pirotecnia, cuando un cohete golpeó a Elisângela y se clavó en su cuerpo sin darle tiempo suficiente para quitárselo de encima.

El artefacto pirotécnico explotó antes de que pudieran sacarlo. Los dos hijos de Elisângela fueron testigos directos de la dramática escena.

Una muerte grabada a fuego en el pecho

El traumático momento quedó grabado por un turista en la cámara de su teléfono celular. En las imágenes, se puede ver a la multitud mirando fuegos artificiales en la playa cuando la cámara gira para mostrar una explosión.

Elisangela Tinem, 38, a Brazilian mum of 2 boys died when a firework got stuck in her clothes and exploded on New Year's Day. pic.twitter.com/WI7SraruEQ