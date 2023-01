Los títeres, embajadores de la Tierra Colorada

lunes 02 de enero de 2023 | 6:05hs.

La magia titiritera, con polvo de Tierra Roja, recorrió el norte y centro de México de la mano de los Kossa Nostra. Parte del grupo, además de los tradicionales muñecos y el humor que los caracteriza, llevó también en la valija un poco de idiosincrasia misionera para mostrar en tierras lejanas cómo es y cómo se vive en estos pagos.



La gira que comenzaron poco antes de que estalle la ilusión por el Mundial de fútbol los llevó a recorrer escuelas, plazas y teatros de comunidades muy pequeñas (Obregón, La Cruz y otros pueblitos), pero también disfrutaron de la imponente Culiacán -en una presentación en la explanada principal de la Universidad Autónoma de Sinaloa- y otros escenarios de gran convocatoria.



La apuesta internacional llegó de la mano de la invitación al Festival Internacional de Títeres Nortíteres, organizado por los titiriteros del grupo Guiñoleros, quienes marcaron la agenda y el camino hacia el norte mexicano logrando esparcir Kruvikas misioneras por diferentes estados del país, incluso en aquellos en los que la actividad artística no llega con frecuencia. “Mientras Qatar se volvía suceso mundial, los kossa disfrutábamos de la gastronomia norteña entre corridos y corridas, chiles de todos los colores y sabores mientras escuchábamos historias de yaquis y tarahumaras, y nos interesábamos sobre varias cuestiones locales. Hasta le llevamos ofrendas a Malverde (una especie de gauchito gil local)”, relataron en un comunicado sobre sus primeros días de gira.



De la cooperativa titiritera viajaron cuatro trabajadores: Tuni Bóveda, Marcelo Reynoso, Rita Kozlowski y Dante Reynoso; los cuatro que además de familia integran la cooperativa de trabajo y giraron por un mes y medio. “El Argentina- México lo vivimos allá y todos nos preguntaban si conocíamos a Messi, y obvio que les dijimos que nosotros le enseñamos a jugar así al fútbol”, agregó entre risas Reynoso, en diálogo con El Territorio.



Ya para Argentina- Polonia, estaban en Guadalajara. De allí partieron a Tlaquepaque, Jalisco, y otras ciudades. Y para comienzos de diciembre llegaron a Guanajuato.



Realizaron trece funciones en siete diferentes estados mexicanos, repartiendo el tiempo en presentaciones, convite titiritero y partidos. Y hacia mediados de diciembre desembarcaron en la gran Ciudad de México, donde siguieron compartiendo risas y alegría.



“Siempre que viajamos a otro país nos sentimos embajadores de nuestra cultura misionera, y en este caso, viniendo a México, fue muy interesante contarle a la gente de dónde venimos y lo que hacemos. Nuestro humor y repertorio es el de siempre, no cambiamos nada de lo que hacemos, sino que profundizamos un poco más en nuestra historia para que los demás conozcan un poco de Misiones”, destacó Reynoso.



“Contamos lo que hacemos, de dónde somos, que vivimos en una zona limítrofe y muy rica, hablamos de nuestra naturaleza, de las Cataratas, de nuestra tierra colorada, y muchas otras cosas que nos caracterizan”, agregó señalando que los títeres también funcionan como una herramienta de difusión y transmisión de nuestra esencia e idiosincrasia misionera.



“Esta fue mi primera experiencia internacional y destaco dos cosas muy importantes de la gira. Una es la confraternidad titiritera -llegás y te reciben como si te conocieran de toda la vida-, se genera eso de mostrar cómo es hacer títeres, cómo son, cómo se trabaja y más. Y la otra parte que rescato es el público: pudimos llegar a lugares donde muy pocas veces llegan los títeres -gracias a la gestión y acompañamiento de los titiriteros locales que nos ayudaron-. Y así nos dimos cuenta de que no importa el modismo, el tono, o las tradiciones culturales y el modo de vida en otro país porque la comunicación entre el público y el títere es hermosa y se produce de todas formas”, valoró, por su parte, Kozlowski, sobre su primera experiencia titiritera fuera del país y la alegría de llevar un poquito de Misiones a otra parte del mundo.



Pero además de la difusión de nuestros modos de vida o la forma en que se vive y representa el arte en estos pagos, el viaje también les llevó a replantear otras cuestiones como la valoración de la actividad artística y la situación en que se encuentran los trabajadores de la cultura en diferentes países.



“Pudimos comparar un poco en qué situación estamos los trabajadores de la cultura en general y titiriteros en particular en nuestro país en relación a compañeros de otros países, y llegamos a la conclusión de valorar el hecho de vivir en Argentina y trabajar de la cultura. Vivimos en un Estado que no solamente vela por los derechos sino también nos reconoce como trabajadores y eso nos parece sumamente importante”, refirió por su parte Tuni Bóveda.



“Fuimos a un festival al norte de México y notamos lo difícil que es para estas personas concretar de manera independiente este tipo de eventos, pese a tener tanta trayectoria y prestigio. Por eso queremos también resaltar y defender lo logrado en Argentina”, continuó.



Año nuevo, proyectos que surgen

La gira les permitió a los Kossa no sólo llevar su arte y trabajo a lugares lejanos, sino también cerrar un año con todos los laureles.



Con un 2022 cargado de trabajo, participando en eventos, festivales y encuentros a lo largo y ancho de la provincia, cerraron un año de metas cumplidas. Y ahora se preparan para un 2023 con agenda completa.



“Este año que pasó nos deja con el corazón contento y recargados de energía. México nos recibió con los brazos abiertos y vivimos también muchas experiencias lindas en Argentina, recorriendo escuelas, plazas, espacios públicos y muchos escenarios en varios municipios de la provincia y lugares cercanos a Misiones”, destacaron los titiriteros.



“Arrancamos el 2023 con el corazón gigante y cargado de amor, preparados para un año lleno de actividades y propuestas”, agregaron destacando que ya planifican la consolidación de la Cabaña de los Muñecos en Iguazú, y los festejos por una nueva edición del Kruvikas que este año llegará a su 20ª edición.