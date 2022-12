Misiones crece con política y gobierno ordenado, sostuvo Herrera Ahuad

sábado 31 de diciembre de 2022 | 7:00hs.

“Con una política ordenada, se logra un gobierno ordenado y representa la mayor virtud lograda por la renovación en los últimos años”. Esto sintetiza la opinión del gobernador Oscar Herrera Ahuad en el marco del cierre de un año cargado de concreciones en la provincia y con la esperanza de consolidar durante el 2023 todo lo realizado. El mandatario provincial analiza en profundidad, en entrevista con El Territorio, cómo concluye este año, con la esperanza de concretar iniciativas gestionadas durante los últimos 12 meses, en lo que representará su último año al frente del Ejecutivo. Los buenos niveles de recaudación, de progreso y generación de empleos y el anhelo de un mayor desarrollo con la esperada puesta en marcha de la zona aduanera especial, representaron parte del diálogo con el mandatario provincial.





¿Cómo está terminando el año para el gobierno de la provincia?

Ha sido un año de mucho trabajo, de despunte de muchas actividades de logros, crecimiento, desarrollo de la provincia; con indicadores que son interesantes e importantes para el análisis a futuro. La Provincia a lo largo de este año ha logrado consolidar el sistema económico, la confianza necesaria para que, en los años sucesivos, podamos tener muy buenos resultados. El crecimiento que tuvimos desde la pandemia queda demostrado que no era sólo por la estrategia de frontera cerrada en el primer año, ya que después abierta todas las fronteras, el crecimiento y los números de la provincia han sido importantes. Ello además se dio en medio de un proceso inflacionario muy importante en el país, que también se ha visto en la transferencia recibida por la Provincia en los diferentes niveles. Corriendo ese dato -que es un dato lógico-, el crecimiento genuino de la provincia a partir de los procesos de inversión y macroeconómicos que hemos dado en materia de exportación y de producción, ha sido muy importante. Inclusive el crecimiento interno de la provincia y eso también se ve traducido en los números que hace al desempleo, que fue cayendo paulatinamente a lo largo de estos años. Y a ese empleo formal dado en el sector privado, nos queda la cuenta pendiente de equiparar esos números a que sean competitivos a otros lugares de la Argentina. El primer paso está dado: crecer en el número de empleo y bajar el índice de desempleo. Ahora nos queda consolidar como se ha dado en el sector público, que en el sector privado vaya incrementándose ese sueldo y que sea competitivo en otros lugares de la Argentina.

Luego de llegar a estos números positivos, ¿cómo piensan consolidar la política pública?

Consolidar la política pública tiene mucho que ver también con la confianza que uno logra a partir de los diferentes programas de gobierno. Es lo que sucede con los programas Ahora. En los primeros cuatro años, cuando era vicegobernador y Hugo Passalacqua gobernador, fue la incertidumbre en el primer año de ayuda y acompañamiento a una economía compleja en esta zona por la falta de competitividad y un problema cambiario que no nos hacía competitivos. Luego, en los dos años de pandemia, los programas Ahora, que habían sido un rescate a la economía provincial, sirvieron como motor de apalancamiento de muchos sectores que fueron tremendamente golpeados por la pandemia. De allí en más, en este último año, la confianza incluso del propio gobierno nacional de hacer frente a esas erogaciones que mecanizan mucho la economía, hizo que tengamos un poquito más. Como buscar un +21% o +41%, buscar financiamiento en otros lugares como el Fondep (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) que ayudaron a otros programas, como hotelería, gastronomía, taxistas, transportes escolares. Y el haber sostenido el boleto estudiantil gratuito en épocas complejas. Esto ha generado una confianza entre usuarios y la política pública.

¿Se habilita próximamente el puerto para abaratar costos operativos?

En lo que hace al puerto de Posadas estoy convencido de que en el primer trimestre tenemos que tener en pleno funcionamiento. Es importante para abaratar los costos del sistema productivo, porque se produce con energía cara, porque no tenemos gas natural. Por eso, apuntamos a todo lo que genere disminución del costo productivo; buscamos que el puerto abarate los costos de logística y con la zona aduanera especial la alícuota que podamos tener las pequeñas y medianas empresas, a las cuales no se les ha reglamentado el artículo 10, tengan esa posibilidad. Lo mismo si tenemos la posibilidad de compras de gas a granel para abaratar costos.

A propósito de más industrias que puede llegar a establecerse con la zona aduanera, implicarán mayor demanda de energía. ¿Cómo piensan resolver esa situación?

En estos seis o siete meses ya hemos mejorado el transporte de energía en la zona oriental, como la de media tensión entre San Vicente y San Pedro, San Vicente- El Soberbio. Una para la zona productiva y otra para el área turística en El Soberbio. En Salto Encantado, Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo, otra línea de media tensión que se está haciendo. Tenemos ya el financiamiento para la línea 132 kV y que no se pudo terminar de completar por cuestiones como el bloqueo de fondos Interamericano de Desarrollo al cambiar la presidencia y tiene que ver con la línea San Isidro-Oberá. Por ahora estamos incorporando 5 megavatios más a Leandro N. Alem con energía forzada. La línea de media tensión que abastecerá Iguazú también iniciamos, para duplicar la potencia. Más energía forzada en Wanda, para reforzar la producción de Urugua-í. El gran desafío, y está la decisión política, es la segunda línea de 500 kilovoltios (kV) que abastecerá a la provincia e ingresará desde Virasoro-Apóstoles. A ello le sumamos los parques solares fotovoltaicos.

¿El turismo se está terminando de afianzar en Misiones?

El turismo en la provincia cambió de paradigma. Pasó de ser receptivo en Puerto Iguazú a ser un turismo receptivo con alto valor agregado, hoy todavía con bajo flujo de extranjeros, pero mostrando que se puede sostener en toda la provincia con capacidad de generar un turismo receptivo con otra diversificación, como el caso de Posadas para turismo deportivo y en la zona oriental, más de lodges y centro agroturismo, con cabañas.



¿Cómo está el sector productivo en general?

Este año conseguimos un precio muy interesante de la hoja verde de la yerba. No es un tema menor porque llegamos al precio que se estaba pagando. Esto permitirá que el punto de partida en marzo esté en esos precios, para que el sector siga brindando calidad. En cuanto al tabaco, tuvo un año con altibajos, con definiciones jurídicas que repercuten en el fondo del tabaco. El té, en similar situación a la madera que está atado al precio del dólar y si no logramos un dólar competitivo vamos a seguir atrasado. El paso a dar es conseguir un dólar para la economía regional, para el té, la yerba, la madera. En cuanto a la producción de la mandioca, tuvo una disminución en la producción por la situación hídrica (sequía).



Se vienen las elecciones y allí cubrirá dos roles, el de gobernador y jefe de campaña. ¿Cómo va a encarar el año?

Todo tiene una continuidad en el trabajo. Lo que cambia es que hay un presupuesto y con nuevas perspectivas tanto en la provincia como a nivel nacional. En cuanto a la campaña, va a transcurrir en los tiempos que sean oportunos. Obviamente por mi característica será dinámica y nos reuniremos con los que tienen ganas de ser candidatos, dando igual oportunidad a todos. La gestión debe transcurrir sin que haga mella la campaña. Debe transcurrir primando el respeto a las instituciones y diferentes espacios políticos y candidatos, sean del espacio que fuere. Si nosotros como misioneros seguimos demostrando esa madurez política, que nos da la posibilidad de sentarnos, hablarnos, vamos a seguir siendo ejemplo de convivencia democrática en el país.



Se adelantó la posible aparición de muchos jóvenes en las listas de la renovación. ¿Es así?

Tuve la oportunidad de reunirme con muchos jóvenes y también con quienes no estaban relacionados con la política. Creo que tiene un valor muy importante, porque están llegando a la política y nuestro espacio político tiene las puertas abiertas. Como organizador de la logística de la campaña, voy a hablar con todas las edades y generarles la confianza para que no se decepcionen con la política. Mi objetivo es que todos los que tienen hoy la posibilidad de sumarse a la política, lo hagan, pero que después no se vayan espantados. Que vean y crean que con la política se puede generar un elemento transformador y brindar servicio a la comunidad.

Al repasar los logros de este año, se destacó mucha gestión lograda en el ámbito nacional. ¿Cómo consiguieron hacerse escuchar?

Creo que mucho tiene que ver con que somos un esquema y un gobierno con enorme respeto. Quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar en los últimos años con diferentes gobiernos nacionales, tuvimos la oportunidad de transmitir lo que es, lo que se siente y lo que se vive en Misiones. Es necesario sentarse en la mesa de uno y otro para poder plantear los problemas. Muchas veces las soluciones están en manos de ellos. Me ha tocado la posibilidad y no me ruboriza ni me molesta que digan que me senté con uno y otro. Eso no me preocupa. El pueblo de Misiones quiere que yo discuta temas con quienes tienen la responsabilidad de resolver. Si era en su momento el presidente (Mauricio) Macri, había que sentarse con él, te guste o no, porque te eligieron para gestionar ante quien corresponda. Entonces, esa cuestión de egoísmo, mezquindades o vergüenzas que se da en la política, en nosotros no la van a encontrar. En las reuniones respetamos, pero tomamos nuestras decisiones. Misiones ha generado una confianza también de cumplir con su palabra en los distintos estamentos donde ha realizado sus planteos y hemos cumplido. Cuando negociamos, si nos cumplen, también cumplimos al pie de la letra con todos los gobiernos nacionales con los cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar. Cuando una ley es beneficiosa para la Argentina y Misiones, no hemos tenido empacho en acompañar aun cuando podían decir ‘ahora son de este color’. Cuando uno tiene la oportunidad de gobernar, tiene que buscar consensos y equilibrios necesarios, con respeto institucional, firmeza en sus condiciones y conducción y lograr el resultado que la gente espera. A veces se da, a veces no.

Muestra de ello es que se volvió a conseguir la ley de zona aduanera.

La zona aduanera especial fue en primera medida un veto presidencial que podría habernos enojado o dar pasos atrás, pero se respetó. Seguimos en una segunda instancia en la que logramos instalar y fue negativo (no se aprobó el presupuesto nacional). Algunos lo vieron bien, nosotros no lo vimos bien -porque beneficiaba a Misiones-, pero respetamos. Entonces, seguimos negociando. Cuando uno tiene en la conducción política, como en nuestro caso de Carlos Rovira, la decisión por dónde ir con la política, las decisiones de gobierno van mucho más sencillas. Cuando se tiene ordenada la política, el gobierno va ordenado también. Creo que es la mayor virtud que hemos logrado en los últimos años.