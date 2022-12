El hecho: cena, discusión y lesión gravísima

miércoles 28 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

Según el requerimiento de elevación a juicio, la noche del 14 de diciembre del 2016 Batista y Guayaré concurrieron a una cena en el Club Cooperativa de Oberá y luego tuvieron una discusión que culminó afuera, cuando ella cayó al suelo tras recibir un golpe que le ocasionó una lesión gravísima

Ante el Tribunal la víctima contó que comenzaron a discutir por una escena de celos de su pareja que la trató de “puta”.

Alrededor de la una del 15 de diciembre salieron del salón de eventos y ella le pidió las llaves de la casa, circunstancia en que Batista “se dio vuelta y me agarró de los cabellos, de frente con las dos manos. Ahí ya no me acuerdo más”.

“Después sentía mucho dolor en el cuello y la sensación de no poder moverme”, recordó.

Luego la subieron al auto del padrastro del acusado y la trasladaron al hospital, donde su pareja habló con el médico de guardia y le dijo que estaba borracha y se cayó.

“En todo momento le dije que me había golpeado. Pero el médico Luis Derna me decía que no me preocupe, que ya me iba a pasar (…) Le dije al médico que mi pareja me golpeó. Yo lo acusé y se fue”, aseguró.

“El médico me trató de borracha. Tuve que hacer la denuncia en Posadas porque acá no me escucharon”, dijo en relación a su posterior traslado al Hospital Madariaga.

Los fundamentos de la liberación del acusado de dejar cuadripléjica a su ex

Acusación fiscal con la mirada puesta en la actitud de Batista