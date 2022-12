Inmobiliarias cierran el año con gran demanda de alquileres y pocas ventas

martes 20 de diciembre de 2022 | 3:50hs.

Pocas ventas de propiedades y sobredemanda de alquileres, principalmente de departamentos. Así termina para el sector inmobiliario el 2022, que, según afirman, fue un año complejo. Las escasas operaciones de compra fueron parte del panorama observado y como contracara, una creciente demanda para alquilar en medio de un mercado locativo en el que la oferta es poca o nula en algunos casos, con listas de espera, sobre todo para el segmento estudiantil.

En este sentido, en Misiones se destacó la venta de loteos en diferentes puntos de la provincia, en muchos casos, desde otras zonas del país al ver en la tierra colorada una nueva opción de vida.

Lideró la demanda de este segmento aunque en menor medida comparado con el año pasado.

Con el año que se va, se concluye con una creciente demanda de alquileres de departamentos para los estudiantes, ya pensando en el nuevo año académico. Sin embargo, no hay stock disponible actualmente y se espera la liberación de las propiedades en el afán de contar con algo de oferta.

Y sobre los alquileres, se termina un año complejo en materia de precios, ya que los contratos tuvieron notables incrementos, de hasta un 80% por la nueva Ley de Alquileres, cuyo cálculo está atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y el nuevo año continuará con una tendencia alcista en los valores, entre el 83% y 90% para los dos primeros meses del nuevo año (ver Alquileres de enero...).

Estado de situación

A modo de balance del año, Pablo Daviña, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), consideró que el 2022 “fue un año bastante equilibrado desde el punto de vista de los inmuebles ya que son una alternativa frente a la inflación, con mucha compra de terrenos y con compra de inmuebles con valores no muy altos que permitió mantener el poder adquisitivo”.

En diálogo con El Territorio, destacó que la venta de loteos fue lo que más se destacó durante el año, aunque aclaró que fue diferente respecto del año pasado, cuando en medio de la pandemia hubo un auge para este segmento.

“La venta de inmuebles responde a la lógica de que cuando se vende algo, se compra, por ejemplo, una propiedad”, agregó. En el medio, hubo que revalorizar los precios de las propiedades, acotó.

Por su parte, el empresario inmobiliario Luis Sosa calificó como difícil el año en materia de ventas, aunque enfatizó que “está teniendo una buena salida son las inversiones en pozo, puntualmente de departamentos porque se paga en cuotas y con mínimas entregas hay un compromiso y posibilidades”.

“Hoy por hoy hay poco dinero y tampoco hay créditos como para salir adelante, además de que no se quiere tomar un crédito hipotecario hasta que no haya una estabilización de la economía”, añadió.

Por ello, indicó que hubo compras de propiedades, pero que no representaron lo más solicitado dentro del sector inmobiliario.

En materia de alquileres

Como contracara de las ventas, los alquileres de propiedades, tanto de departamentos como de casas, marcaron el pulso de la demanda por parte de la clientela.

Empero, la oferta escaseó a lo largo del año y los pedidos fueron de tal magnitud que se acudió a listas de espera.

“No hay un aumento de la oferta porque no hay un incentivo a la construcción ni tampoco hay créditos hipotecarios, entonces no hay un incentivo y la oferta sigue siendo la misma en el medio de una gran demanda de personas que no acceden a créditos”, comentó Daviña.

El titular de la CIM mencionó que “el abastecimiento ante la gran demanda es lenta, pero a medida que van apareciendo los inmuebles, la gente lo alquila. Este año hubo una anticipación en los pedidos para el segmento estudiantil sabiendo que en febrero o en marzo no habrá disponibilidad, por lo que la demanda se adelantó previendo la falta de oferta”.

Sobre el segmento estudiantil, los que más buscan para alquilar, Sosa comentó que “lo que ocurrió es que este año fue un cuello de botella, al haber dos promociones que estuvieron con clases virtuales desde sus respectivas ciudades, y ahora muchos vinieron para poder hacer sus clases que son presenciales”.

Al mismo tiempo, agregó que “a ese segmentó se sumó que muchas personas arribaron desde otros puntos del país y eligieron Posadas y otras localidades como una ciudad para salir de la inseguridad de las grandes ciudades, por lo que la gran demanda de los estudiantes se sumó otra más”.

“Fue un 2022 con demanda constante, y al no haber inmuebles, la oferta es lo que marca el precio”, añadió Sosa.

“Tenemos un grupo con los colegas y constante se avisa de que no hay disponibilidad de propiedades y siempre se habla que la demanda es muy importante”, dijo al respecto.

Y en este sentido, ambos empresarios inmobiliarios consultados por este matutino se mostraron críticos con la Ley de Alquileres, ajustada a la inflación, ante los elevados índices que se registran en la renovación de los contratos.

Proyecciones 2023

Con el fin de año llegan los tiempos de pensar cómo se va a encarar el año que viene. Al respecto, Daviña consideró que “será un año que seguirá igual y que si se sigue vendiendo algo, se apuntará a comprar y un inmueble al ser un producto que se resguarda ante la inflación”. Al tiempo que planteó que “se va a seguir insistiendo por una nueva ley de alquileres, con nuevos criterios para beneficiar a todas las partes”.

En tanto, Sosa subrayó: “Nosotros buscamos alternativas de negocios, con permutas para llegar al objetivo, por ejemplo. Estamos ansiosos por una ley que vaya en línea con el propietario, por lo que se quiere es que el inquilino sea propietario. Por el momento, los loteos van bien, pero debe haber créditos para que se incentive la compra”.



Alquileres de enero, con fuerte aumento

La Ley de Alquileres, que rige desde julio de 2020, es el parámetro para definir la actualización de los valores de los inmuebles, atado a la inflación. En este contexto, los contratos de enero afrontarán la actualización anual bajo el Índice para Contratos de Locación (ICL) y tendrán un incremento de hasta el 83,5 por ciento, consignó Todo Noticias.

“De acuerdo con sus datos, en febrero la actualización anual ya llegaría al 90 por ciento. Claro que esos porcentajes deberían estar por debajo de la inflación interanual -ya que en la fórmula también se incluyen los salarios, generalmente rezagados respecto de los precios-, pero representan un costo importante dentro de los gastos de un hogar”, se indicó al respecto.