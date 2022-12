La modelo misionera Iman Kaumann Madelaire representó a Argentina en el Fashion de Qatar

lunes 19 de diciembre de 2022 | 16:41hs.

La moda también se puso la camiseta. Y la modelo de cuna misionera, Iman Kaumann Madelaire, fue la elegida para representar a nuestro país en el Qatar Fashion, que fue el mega desfile con el que las principales marcas del mundo rindieron homenaje al fútbol con una colección de diseños basados en los colores de cada bandera nacional.

Iman Kaumann Madelaire, tiene 22 años y es hija de la Directora de Turismo de la Casa de Misiones en Buenos Aires, Miuki Madelaire. Recién llegada del largo vuelo que la trajo de Qatar a Buenos Aires y mientras prepara las valijas para viajar a Posadas a celebrar con su familia materna las fiestas de Navidad y Año Nuevo, diálogo con El Territorio sobre su participación en el desfile mundialista.

“Estoy acostumbrada a desfilar frente a mucha gente. Pero nunca sentí la emoción que me produjo representar los colores de mi patria en un lugar tan lejano. Creo que es una de las experiencias más lindas que me tocó vivir. Además a mi me gusta mucho el fútbol y siempre tengo una camiseta de la selección en mis bolsos de viaje” contó la modelo.

Luego comentó que “desde que salí de Qatar estoy con la camiseta argentina. Me dormí en el avión abrazada a esos colores. No me la quiero sacar más. Es la primera vez que me toca vivir tan de cerca una experiencia así y estoy muy agradecida por eso”.

Finalmente la modelo destacó que “este Mundial representa una inyección de alegría para nuestro país y es un orgullo para mí haber sido convocada para representar en una pasarela a nuestra querida Argentina”.

Iman Kaumann Madelaire lleva adelante una brillante carrera en el mundo de las pasarelas de la alta costura, donde desfila para marcas como Christian Dior, Luis Vuitton, Chanel, Celine, Valentino. Y esas marcas fueron parte del concierto que organizó el Qatar Fashion United que se realizó el viernes pasado, en la previa de la final del mundo que ganó ayer nuestro país.

El desfile mundialista se realizó en el Stadium 974 de Doha con modelos internacionales en representación de cada uno de los países que formaron parte de la competencia mundialista y contó con la participación de más de 150 marcas de ropa, fragancias y todo tipo de accesorios de lujo.

La apertura del desfile consistió en la pasada de las modelos que representaron a los países con una camiseta de Qatar sobre la que se diseñaron los colores representativos de cada bandera.

En el caso de Argentina, Iman Kaumann desfiló con un vestido largo al cuerpo en tono nude con apliques de corazones de lentejuelas con los colores de la bandera argentina, que fue creación de la diseñadora Romina Cardillo.