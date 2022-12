Anulo mufa: Macri confirmó que estará en la final del Mundial

viernes 16 de diciembre de 2022 | 11:56hs.

En vísperas de la definición del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y Francia, el expresidente Mauricio Macri aseguró que este domingo estará presente en la final del Mundial de Qatar 2022 que disputarán Argentina y Francia. A pesar de que durante toda la competencia se lo tildó de portador de mala suerte, el exmandatario, que está en la competencia por ser presidente de la Fundación FIFA, acudirá al estadio Lusail, aunque no hará entrega de las medallas.

"Voy a estar ahí disfrutando, espero, de esta maravilla que nos está pasando", expresó Macri en una entrevista radial con Cadena 3 de Rosario.

Análisis del ex mandatario sobre la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022

Macri hizo un análisis del camino de la Selección Argentina en Qatar, y resaltó la importancia de la recuperación luego de la derrota ante Arabia Saudita: "Fue de menor a mayor, soportó un baldazo de agua fría después de estar tantos partidos sin perder. Eso trajo una hecatombe interna, pero ahí arrancó una recuperación cada vez más sólida, con un final hasta ahora que fue el partidazo con Croacia", confesó.

Respecto a Francia, el expresidente destacó que también llega en un buen momento, aunque consideró que la fortuna fue un factor fundamental en su camino a la final. "Tienen esa convicción de que no le vas a hacer un gol y ellos te hacen un gol en cualquier momento. Eso es lo que transmiten. Y también han tenido un componente de suerte, porque ayer los marroquíes pegaron un tiro en el palo. Y contra Inglaterra también ligaron", sentenció.

Sin embargo, Macri destacó las actuaciones de Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Julián Alvares y Lionel Messi, quien está “con madurez, con confianza, con convicción, dando lo máximo y disfrutándolo".

En redes sociales, ya existe una campaña en la que buscan hacer circular la foto del expresidente posando con la remera de Francia para "yetar" al conjunto galo.

Macri les respondió a quienes lo tildan de mufa: "Están mal de la cabeza"

Desde Qatar y en su rol como titular de la Fundación FIFA, Mauricio Macri les contestó por primera vez a quienes lo tildan de mufa en las redes sociales, asegurando que le trae mala suerte a la Selección Argentina.

“Lo tomo como que están mal de la cabeza, a mí me resbala”, afirmó el expresidente en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: "No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando las agresiones, desde 2003, hace 20 años. Estoy curtido y esto lo hacen con todo aquel que piense distinto; eso es lo grave”.