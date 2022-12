El acopio y traslado ilegal de combustible provocó once incendios

domingo 11 de diciembre de 2022 | 10:30hs.

En lo que va del año, los Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú registraron once siniestros relacionados al traslado y acopio ilegal con fines de reventa o contrabando de combustibles.



En ese contexto, quienes luchan contra el fuego ya han solicitado más control a la Policía de Misiones porque temen una tragedia.



El año pasado se registró uno de los primeros hechos de esas características en una estación de servicio. El último, en tanto, ocurrió el martes cuando un vehículo se incendió en la avenida República Argentina con diez bidones de 25 litros de combustible dentro del mismo.



La reventa del líquido inflamable se registra desde la apertura de las fronteras, cuando los vecinos de Ciudad del Este y Foz de Iguazú comenzaron a arribar a la Ciudad de las Cataratas con el fin de ahorrar dinero.



En cuestión de días las estaciones de servicio se vieron abarrotadas por las filas y un grupo de personas optó por trabajar con la reventa. Esto se intensificó cuando se implementó el precio diferencial para extranjeros.



El ciudadano argentino adquiere combustible a precio nacional y lo comercializa ilegalmente más barato que el valor diferencial, generando así pequeñas diferencias pero ganancias importantes.



Con el fin de frenar la reventa o el contrabando la Municipalidad de Puerto Iguazú implementó un sistema que consiste en registrarse para la compra de combustible en bidones y las estaciones de servicio solamente podrían vender a los ciudadanos que poseen la autorización por escrito y se presenten con un bidón homologado. No obstante no existe control de cuantos bidones puede poseer cada persona. Por las noches se puede observar a personas que arriban con más de seis bidones de 25 litros a las gasolineras.



“Hemos solicitado mayor control, nos reunimos con el ministro de gobierno Marcelo Perez a fin de implementar alguna forma para evitar el acopio en las viviendas, ponen en peligro a toda la comunidad”, indicó un vocero de los Bomberos Voluntarios.



Durante el último año se han incendiado cinco automóviles, un taller de motos que registró pérdidas de al menos diez vehículos que estaban en el lugar y el incendio de varias viviendas. El más trascendente se registró el 10 de octubre cuando un depósito clandestino de acopio de combustible, que serviría de aguantadero para el contrabando por el río Paraná hacia Paraguay, se incendió y puso en peligro a diez viviendas aledañas dejando sin energía eléctrica a los vecinos por más de 24 horas, a causa de que las llamas dañaron las conexiones.

En octubre se incendió un lugar de acopio y diez viviendas lindantes.

Según indicaron fuentes policiales, en el lugar había varios bidones de 200 litros de combustible por lo que se consideró como lugar de acopio. Las llamas se veían desde la localidad Presidente Franco, Paraguay, e incluso se viralizaron videos donde se observa, a una distancia de varios kilómetros, el voraz incendio que dejó a dos familias con lo puesto.



El juez interviniente, Martín Brites, dispuso la detención del propietario de la vivienda, sin embargo, nunca se hizo efectiva.



Tal es así que, días después, el 21 de octubre, una vecina del barrio Riberas del Paraná de Iguazú denunció que un hombre la agredió en su negocio luego de dar aviso de que denunciaría la venta de combustible en ese vecindario. La mujer tiene su casa al lado del depósito y teme por la vida de sus hijos.



El último incendio se registró el pasado martes en horas de la tarde sobre avenida Republica Argentina, cuando un vehículo Ford Galaxy se incendió mientras estaba estacionado en el semáforo y casi provocó el incendio de una vivienda. Según indicaron los bomberos el vehículo tenía 10 bidones de 25 litros de combustible.