Ley de Presupuesto y área aduanera especial de Misiones: alcances y aclaraciones

Finalmente se promulgó la Ley de Presupuesto de la Nación correspondiente al año fiscal o financiero 2023. Se hizo a través del Decreto 799/2022 publicado en el Boletín Oficial, con la firma de Alberto Fernández y todo el gabinete de ministros, con la salvedad de “observar el tercer párrafo del artículo 89 (transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un período no mayor a noventa días los cuadros tarifarios”. La ley esta registrada bajo el N° 27.701, en la cual el Presidente ordenó que “se cumpla, promulgue y se tenga por Ley de la Nación” aquella normativa. En cuanto al tema que nos convoca, tenemos que el artículo 121 de la nueva ley mencionada establece: “Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para que a través del Ministerio de Economía pueda constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero, ley 22.415”.

Ahora bien , con este cambio de normativa se resumieron prácticamente en un artículo , tres artículos que figuraban en el proyecto anterior de ley de presupuesto para el ejercicio actual, que fuera vetado parcialmente por el Poder Ejecutivo (123, 124 y 125 a la Ley de Presupuesto para el año 2022), que establecía a grandes rasgos la creación del Área Aduanera Especial a instancias, y esto hay que decirlo con todas las letras, del proyecto presentado por el gobierno de Misiones, que básicamente estaba motivado por cuestiones de asimetrías económicas y territoriales y además por lo permeable de sus fronteras, siendo que el 95 % del territorio provincial limita con Paraguay y Brasil, y además otro tipos de factores geopolíticos que se encontraban en la letra del proyecto inicial, y el Polo Productivo, más otras cuestiones. Así las cosas, y haciendo lugar a la economía de caracteres de esta nota, debo decir que la normativa mencionada ya es historia y ahora tenemos como normativa regulatoria a este articulo 121, que debemos decir ya aparecía en otros proyectos de presupuestos anteriores.

Yendo al tema puntual del asunto, nos encontramos con una norma muy abierta y amplia que permite diversos análisis. En primer lugar, claramente la norma alude a que el Ejecutivo podrá constituir áreas aduaneras especiales; esto nos permite interpretar que lo podrá hace en cualquier lugar del país y no solo en la provincia de Misiones. Esto no significa desconocer que Misiones fue la gran impulsora del proyecto, y por los motivos ya aludidos de carácter geopolíticos y económicos, se encontraría, a mi criterio, en situación más favorable para el establecimiento del área aduanera especial, máxime porque el jefe de Estado provincial, Herrera Ahuad, no se quedó quieto, por así decirlo, y ya ha iniciado las gestiones ante el ministro de Economía para delinear la letra chica de este megaproyecto, que tiene como único antecedente el área aduanera especial de Tierra del Fuego, que es de vieja data y que se estableció por motivos muy diferentes (poblar esos territorios) a los que ahora se procuran para Misiones.

La cuestión normativa falta complementarse con la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, ya que la ley está, por lo que de ello dependerá como serían los detalles y pormenores del área aduanera especial de Misiones, por ejemplo, lo que abarcaría desde la demarcación de ésta, cuáles serían los beneficios de carácter impositivo para todos los impuestos nacionales, derechos de importación y exportación, y así también beneficios respecto al funcionamiento operativo y otros incentivos para el desarrollo de las áreas a nivel laboral, tecnológico, niveles de productividad, reinversión de utilidades, formación de recursos humanos y todo lo concerniente a los objetivos propios del establecimiento de este tipo de áreas aduaneras especiales. Lo digo porque hay que tener en cuenta que las entradas y salidas de las mercaderías desde o hacia el área aduanera especial se consideran exportaciones y exportaciones, y el relacionamiento con la Nación por medio de la Afip - Aduana -DGI debe ser tratado con mucho tino, ya que los aspectos burocráticos y operativos revestirán una vital importancia, como así también cuestiones muy puntuales como la incidencia en la coparticipación federal y la política fiscal nacional.

Para terminar debo decir dos cosas. La primera es que me halaga este proyecto para poder cambiar el statu quo reinante de las asimetrías, ya que algo había que hacer al respecto, pero como técnico en la cuestión es de total franqueza decir que lo importante, y esto va con mayúsculas, tendría que ver con dónde seria emplazada el área, si en un determinado territorio (ciudades fronterizas mellizas en donde más se dan las asimetrías) o si se pretende que sea toda la provincia de Misiones el área aduanera especial. Así también, y esto creo es muy importante, cuando no lo más, es con cuántos recursos dinerarios se contará para el establecimiento del área, ya que, lo que colijo o claramente lo es, la Nación debería afrontar los gastos del megaproyecto, ya que es eso, un megaproyecto que incluye cuestiones desde burocráticas-operativas hasta constitucionales-fiscales, y esto no es un tema menor, ya que requerirá la intervención de especialistas y recursos humanos apropiados, y no cualquiera, los que deberán formarse para un nuevo escenario, que les puedo asegurar en base a la experiencia mía como oficial de enlace en la Aduana con los controles integrados del Tratado de Ouro Pretto del Mercosur en 1994, no será una tarea simple, y demandara tiempo y esfuerzo. El gobierno provincial no debería escatimar esfuerzos para armar un equipo solido en el cual estén los mejores recursos y no primen banderías, que de hecho son pasajeras.

La segunda es no desconocer que con la voluntad política no alcanza, y a las promesas del gobierno central yo las tomaría con pinzas, puesto que con la realidad económica de la Argentina, es innegable que pueda ser un escollo para obtener los fondos necesarios, y además se le dé la importancia que merece este tema. Es un año político y difícil para el país, económicamente peor, y nosotros no somos la excepción a la regla. Un profesor en la universidad una vez me enseñó que ante una situación determinada hay tres cosas para hacer. Uno, la correcta; dos, la incorrecta; y 3, la peor… que es no hacer nada, por lo que rescato que Misiones, con esta cuestión, hizo lo correcto, pateó el tablero aún a pesar de todo este clima adverso, y para correr, muchachos, primero hay que dar un paso. Creo que Misiones ya lo dio.

