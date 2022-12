“Hay una mafia judicial, un estado paralelo; no seré candidata en 2023”

miércoles 07 de diciembre de 2022 | 6:08hs.

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que no será candidata en 2023 y que desde el 10 de diciembre del año que viene no ocupará cargos públicos. “No voy a ser candidata”, afirmó en su discurso luego de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidente a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada”, lanzó la ex presidenta visiblemente enojada por la sentencia y en una dura alocución en la que también se hizo eco del “vuelo del lawfare” en el que jueces, fiscales y directivos de Clarín viajaron a Lago Escondido y luego buscaron ocultarlo, según quedó al descubierto en un presunto chat dado a conocer el fin de semana.

“A mí, administración fraudulenta, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Pero mascota de usted, Magneto, nunca”, declaró.

Cristina dijo que fue condenada por un “estado paralelo, una mafia judicial”.

Tras eso, siguió: “Que la cuenten como quieran. Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. Me acuerdo cuando Scioli vino a proponerme que sea candidata a diputada para darle fuerza a la lista. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada”.

También le dejó un mensaje a Héctor Magnetto: “Mafia y Estado paralelo, eso es lo que está pasando en la Argentina y lo que hoy me condenó. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Eso es lo que usted quiere, presa o muerta”.

Además, recordó la fusión entre Clarín y Cablevisión durante el mandato de Néstor Kirchner y el pedido por Telecom, durante su mandato al que no accedió. “Esto es lo que me están cobrando. Esta es la verdad. Por esto me están condenando”.

Asimismo, la ex mandataria planteó acerca de la condena qque ya preveía “no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

