Helipagos, una plataforma que busca facilitar cobros de pymes

martes 06 de diciembre de 2022 | 11:00hs.

En su plan de expansión, la plataforma de cobros Helipagos se abre a más actores y ofrece sus servicios no sólo al organismo público, sino que esta vez busca transmitir su experiencia y brindar servicios a pymes y cooperativas.

Helipagos es una empresa Fintech que crea infraestructuras de pago en internet para que empresas e instituciones de todos los tamaños acepten pagos y administren sus negocios online. Nace de una software factory, es decir, una empresa de desarrollo, y tiene su columna principal como Proveedora de Servicio de Pagos (PSP).

En los próximos 30 días Helipagos recibirá la certificación de las normas ISO. “En este marco de PSP lo que brindamos es el servicio de una plataforma que da soluciones digitales de cobro. No es el reemplazo de una billetera virtual. Se le asigna a una empresa u organismo un código de barra, que incluye el servicio de conciliación, servicio de chatbot y también tablero de análisis de datos, que deja visualizar sus estadísticas comerciales”, expresó Víctor Cravero, gerente comercial de Helipagos.

En este marco, Guillermo Braag, gerente del área de desarrollo, explicó cómo es el funcionamiento del botón de pago.

“El servicio cuenta con botón de pago y un link de pago que se puede compartir por WhatsApp o redes sociales, o algún otro medio digital. Dentro de ese link de pago está el check out, que tiene las opciones de pagar con tarjeta de crédito, débito, debin y la opción de pagos en efectivo (que sería el código de barras)”.

Actualizarse

Además de ser un servicio que ayuda a los cobros de cada empresa, Helipagos también es importante a la hora de organizar esos cobros tanto para una pequeña, mediana o gran empresa.

“Tenemos convenio con todas las empresas recaudadoras y, relación a las conciliaciones, al cliente se le ofrece un panel de control de usuario donde en línea puede estar viendo todo el día las dinámicas de sus cobros, donde va mostrando por acciones procesadas, acreditadas y demás en un tablero donde permite ver todo el movimiento de cobro que está generando su caja”, expresó Cravero. Un plus que ofrecen es que, al tratarse de una Software Factory, acompañan a la digitalización.

“Nos adaptamos, ese es el valor agregado que tiene la empresa. Nos contactamos con el cliente, lo acompañamos en su digitalización y hacemos algo que es muy individual y personalizado porque esta integración corre por nuestra cuenta. Todo sin costos. Hacemos la integración al sistema del cliente para que se pueda cobrar desde su página web y esa integración es exclusiva para el cliente”, explicó el gerente comercial.

Servicios de Helipagos Botón de pago online: A través del cual tus clientes podrán elegir entre distintos medios de pago en tu web.

Código de barras: Incluido en tus boletas y abonable en la mayoría de los puntos físicos de pago.

Código QR: Implementado en tu comercio o en las boletas de las obligaciones de un organismo.

Tablero de gestión: Con interfaz sencilla y amigable para visualizar los datos de tu empresa u organismo.

Chat bot: atención personalizada.

Cobros deudores: interacción.

Quienes estén interesados en conocer un poco más de este servicio pueden comunicarse al teléfono 376-4126562, línea fija 0800-1990029, enviar un mail a info@helipagos.com o ingresando a la página web www.helipagos.com.ar.