Mito o realidad de tomar agua con las comidas

Algunas “dietas exóticas” sugieren evitar el consumo de agua en las comidas porque engorda, sin embargo, el agua no aporta calorías, no engorda y se puede tomar antes, durante y después de las comidas. “Si se toma mucha agua durante una comida es posible que la digestión suceda de manera más lenta debido a que los jugos gástricos se diluyen en el agua, lo que podría provocar una sensación de pesadez pasajera, pero de ninguna manera un aumento de peso”, aclara Érica Bianquet, licenciada en Nutrición (M.P. 1.282) del colegio bonaerense de Nutricionistas. Así, los requerimientos de líquidos deben ser cubiertos priorizando siempre el consumo de agua segura. Los nutricionistas recomiendan beber, a lo largo del día, al menos dos litros de líquidos sin azúcar, sin edulcorantes, preferentemente agua potable, y no esperar a tener sed para hidratarse. Sin embargo, las necesidades del agua varían a lo largo de la vida y se incrementan ante situaciones como el estrés, ejercicio, calor, fiebre, entre otros.