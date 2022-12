Países Bajos-Estados Unidos, el duelo que Argentina mira de reojo

viernes 02 de diciembre de 2022 | 22:00hs.

Los seleccionados de Países Bajos, tres veces subcampeón mundial, y Estados Unidos, jugarán este mediodía el primer cruce de los octavos de final de la Copa del Mundo, cuyo ganador tendrá como rival en cuartos de final al vencedor de la eliminatoria entre Argentina y Australia.



El partido se jugará a partir de las 12 (hora de la Argentina) en el Estadio International Khalifa, en Doha, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisación de la TV Pública.



A partir de estas instancias con enfrentamientos mano a mano, en el caso de empate al término de los 90 minutos se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos y de mantenerse la igualdad el vencedor se decidirá mediante remates desde el punto penal.



Países Bajos llegó a esta instancia luego de culminar primero en el grupo A tras haber vencido a Senegal (2-0) y Qatar (2-0), y de haber empatado con Ecuador (1-1).



Estados Unidos, en tanto, fue segundo en el grupo B al empatar con Gales (1-1) e Inglaterra (0-0) y vencer a Irán (1-0).



Ninguna de las dos formaciones brilló en fase de grupos, se clasificaron en silencio, los norteamericanos sufriendo mucho ante los iraníes en la fecha final, aunque es notorio que se aguardaba más de los neerlandeses por su rica historia, en la que se le negó el título en tres ocasiones (1974, 1978 y 2010).



Países Bajos, dirigidos por el histórico Louis Van Gaal, es un equipo que pasa de defensa a ataque con velocidad, aunque no se lo notó compacto en su zona media y con problemas para convertir.



En la defensa Virgil Van Dijk (central del Liverpool) y Daley Blind (hijo del histórico Danny Blind) son por demás confiables, Frankie De Jong es el “diferente” en la zona media y en la delantera tienen a una de las revelaciones del torneo: Cody Gakpo, atacante del PSV de 23 años y es uno de los goleadores del Mundial con tres tantos.



Estados Unidos tuvo su mejor desempeño en su historia mundialista al llegar a los cuartos de final de Corea-Japón 2022, cuando fue eliminado por Alemania por 1 a 0, y esta vez tiene confianza el equipo de Gregg Berhalter, en el cargo desde 2018, en poder avanzar.

El delantero Christian Pulisic (derecha) es la carta en Estados Unidos.

El equipo estadounidense, que se prepara para ser anfitrión en el próximo Mundial en 2026, tiene a su joya en Christian Pulisic, un jugador de jerarquía que brilla en el Chelsea inglés e hizo el gol de la clasificación ante Irán.



Los de Berhalter también cuantan en defensa con Sergiño Dest, del Milan italiano; en la ofensiva, Timothy Weah, delantero del Lille francés, y dos mediocampistas todo terreno como Weston McKennie, Juventus de Italia, y Tyler Adams, del Leeds inglés.



Esta vez no hay favoritismos en favor de Países Bajos, el cotejo no ofrece un candidato y Estados Unidos, por lo que mostró, puede instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Van Gaal pidió respeto y cautela

El seleccionador de Países Bajos, Louis Van Gaal, describió a su rival de turno como muy fuerte. “Estados Unidos ha demostrado que tiene un excelente equipo, incluso diría que uno de los mejores, un equipo que está afinado (pero) no es nada que no podamos superar”, dijo ayer en conferencia.



“Es un equipo muy enérgico, tiene jugadores físicamente fuertes y eso es duro para cualquier rival, y se nota en sus resultados, pero haremos todo lo posible para ganar”.



Además, Van Gaal rechazó las críticas sobre el rendimiento de su equipo.



“En principio, diría que empezamos con una plantilla con mucha gente que no estaba en forma, a todos se les ha dado la oportunidad de jugar y hemos pasado la fase de grupos sin problemas”, sentenció.