Diego Vain y el día después de la clasificación de la Selección argentina a Octavos

jueves 01 de diciembre de 2022 | 10:45hs.

Diego Vain en comunicación con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 contó cómo se vivió desde el estadio 974, la victoria de la Selección argentina.

"La scaloneta se reencontró con su fútbol, Argentina tuvo juego y actitud", analizó Diego.

Si bien se reconoce que Polonia no exigió demasiado al conjunto argentino, los dirigidios por Scaloni hizo su deber. "se adueñó de la pelota, tuvo variantes y muchos puntos altos que contagiaron al grupo", enfatizó sobre el rendimiento de la albiceleste.

"El hincha no sufrió el partido desde el juego, sino porque no llegaba el gol. Si la Argentina se quedaba eliminada ayer, no creo que nos ibamos a ir con la bronca de que el equipo no habia jugado como debía hacerlo", mencionó.

El cruce ante Australia

En la previa, es mejor enfrentarse en Octavos ante Australia que contra el campeón vigente. Pero la postura de todo el plantel argentino es no subestimar ningun rival, aún más con los partidos sorpresas que tuvo hasta acá el Mundial de Qatar.

"hay que tratar a Australia con el mismo respeto que tratamos a cualquiera, venimos de perder contra Arabía Saudita. Hay entender que cualquiera puede ganar y que la Argentina tiene la presión de ganar al ser favorita", remarcó.

La Selección de Australia ya igualó su mejor actuación en mundiales. Es por eso que se cree que los australianos no tienen nada que perder y que se apoyaran con confianza a ese aspecto.

El apoyo de la hinchada ayer

"Ayer fue el primer partido que la Argentina realmente fue local", subrayó.

En el primer partido ante Arabía Saudita había más arabes al ser el un país con frontera directa, y los aficionados de Argentina eran de otros países (de la India, Nepal, entre otros). En el segundo partido se vió una paridad de hinchas argentinos y mexicanos, aunque los de Sudamérica se hicieron sentir.

En cifras

Según la FIFA, el partido entre Argentina-Polonia contó con 44.000 personas en el estadio. De los cuales, la gran mayoría eran argentinos.

El papel de Enzo Fernández

"Ayer se hizo dueño de la mitad de la cancha, con sus pases, cambios de frente, con saber cuando buscarlo a Messi. A los que lo hemos visto no nos sorprende", contó.

Enzo fernández, ex River y Defensa y Justicia, con tan solo 21 años es un jugador clave, no solo en el Benfica sino también demuestra que está en un gran momento para ayudar a la selección Argentina.

Los dirigidos por Lionel Scaloni seguirán con la ilusión intacta cuando se enfrenten ante Australia éste Sábado desde las 15:00 (hora Argentina), por los Octavos de final, en el Estadio Ahmad bin Ali.