Scaloni: “Me parece una locura jugar dentro de dos días cuando somos primeros de grupo”

miércoles 30 de noviembre de 2022 | 20:17hs.

El técnico argentino, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho de la clasificación a octavos del Mundial tras ganar 2-0 a Polonia este miércoles, pero quiso rebajar un poco la euforia recordando que solo “hicimos un buen partido y hay que seguir”.

“Estamos satisfechos del partido que hicimos, no era fácil, había que jugar y ganar, eso hacía el partido muy difícil”, dijo Scaloni en rueda de prensa, señalando que “los jugadores han hecho un partido muy completo”.



“Sabíamos que Polonia salía bien a la contra y no lo permitimos, no permitimos que hiciera contras, creo que fue más mérito nuestro que error de ellos”, afirmó Scaloni, al explicar el gran dominio que tuvo la Albiceleste con más de un 60% de posesión del balón, impidiendo que llegaran balones a Robert Lewandowski.

“Hicimos un buen partido y hay que seguir, no somos favoritos, somos un equipo difícil, un equipo que vamos a dar pelea”, aseguró.

“Pero pensar que porque ganamos hoy vamos a ser campeones es totalmente errado”, añadió el seleccionador argentino.

“La sensación es que todos los partidos son difíciles. Todos los equipos son difíciles, cuando juegas un Mundial y representas a tu país, te multiplicas”, aseguró.

Scaloni reveló que retiró a Ángel di María porque “sintió algo en el cuádriceps y preferí sacarlo. No vale la pena seguir con un jugador que tiene la posibilidad de hacerse daño”.

El seleccionador argentino, que aseguró que si Messi no se lo pide, él no lo saca del campo, se quejó también del escaso tiempo de que va a disponer antes de jugar su partido de octavos de final contra Australia.

“Me parece una locura jugar dentro de dos días y poco cuando somos primeros de grupo. No están dadas las condiciones para que sea así, somos primeros de grupo y podríamos haber tenido más descanso”, dijo Scaloni, aunque reconoció que “es lo mismo para los dos”.