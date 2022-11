Diego Vain en Qatar en la previa del partido Argentina-Polonia

martes 29 de noviembre de 2022 | 10:45hs.

Diego Vain, periodista de El Territorio continúa su recorrido día a día en Qatar, donde se vive con total intensidad la Copa del Mundo 2022.

Diego explicó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que “los partidos de ayer fueron sorprendentes, uno cree que las potencias van a dar grandes partidos pero también las demás selecciones los dan. Me parece que está bueno también prestarle atención a los demás, sobre todo ahora que entramos en la etapa de definición porque desde hoy ya se definen dos grupos”.

“En cuanto al equipo de mañana creo que Enzo Fernández ha demostrado que está para ser titular, que ya ha ganado su lugar, que no le pesó jugar ese segundo tiempo con México que era de lo más caliente que le había tocado Argentina hasta este momento en la Copa del Mundo y en contrapartida Guido Rodríguez me parece que no tuvo un buen partido pero también está la duda por una supuesta molestia física que tiene Lautaro Martínez”, detalló

A continuación consideró que puertas los jugadores saben y tienen bien en claro que el que no está para jugar, no tiene que jugar, “el único imprescindible es Messi, el resto entran y salen. Me parece que no veremos muchas variantes ante una Polonia que en la previa se cree que le va a ceder el control de la pelota a Argentina, va a jugar con Lewandowski que es su gran arma y esperará porque se entiende que la obligación la tiene Argentina”.

“También van a estar jugando México y Arabia Saudita que va a ser bastante interesante lo que puedan mostrar. Yo le tengo fe a Argentina en el sentido de que creo que se desbloquearon un poco contra México, la derrota del primer partido fue durísima y fue difícil de asimilar pero creo que después de ese gol de Messi a México en el segundo tiempo las cosas empezaron a salir”, finalizó.