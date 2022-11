Denunciaron por apremios ilegales a comisario y un subalterno en Capioví

martes 29 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

Una vecina del barrio Santa Rita de Puerto Rico denunció que su pareja, un albañil de 28 años y que padece problemas de salud, resultó con graves golpes internos mientras estuvo detenido en la comisaría de Capioví luego de ser arrestado, junto a un hermano y otros familiares, por supuestos hechos de resistencia a la autoridad en el playón de una estación de servicios de la citada localidad.



Justamente por este caso, integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura presentaron una denuncia en Jefatura de Policía por supuestos hechos de maltrato por parte del jefe de la mencionada dependencia y un subalterno. También apuntaron contra los uniformados por violencia de género.



Incluso en la presentación se hizo constar que otros detenidos alojados por distintos motivos en la citada comisaría, manifestaron haber sufrido también episodios de maltrato por parte de los apuntados.



Este matutino tomó conocimiento del caso a partir de los relatos dados por Yésica González, madre de tres hijos, quien narró los distintos episodios de violencia que padecieron su pareja, Charly Pereira (28), sus cuñados Luis Pereira y Nadia Leveratto, junto con un sobrino adolescente de 16 años.



La mujer aclaró que quien llevó la peor parte fue su concubino.



Según la reconstrucción que hizo la joven madre, durante la madrugada del pasado viernes 18 de noviembre su esposo y sus familiares se detuvieron unos minutos en un surtidor de Capioví, ubicado sobre ruta nacional 12, con la intención de pasar al baño tras regresar de Aristóbulo del Valle en donde habían estado horas antes para resolver un problema familiar.



El conflicto inició instantes después.



“Cuando salen del baño están todos los policías alrededor de sus motos para realizar trámites en los papeles de las motos. Mi cuñada le pasa los papeles y cuando el policía le está por entregar viene otro (policía) y le quita los documentos. Instantes más tarde viene el jefe de la comisaría, Aldo Galeano, y empieza a decir que no le iban a dar los papeles y ahí se genera el primer inconveniente”, inició su relato la entrevistada.



Yésica comentó que su cuñada perteneció años atrás a la Policía de Misiones y que ya había tenido algunos cruces con efectivos policiales de la zona.



Sobre esto último añadió: “La bronca es porque mi cuñada antes era policía y mi marido les dijo que no le iba a dar los papeles de su moto sin tener un motivo”.



En ese contexto, Pereira se negó a darles los papeles porque consideraba que ninguno de sus familiares había cometido alguna infracción o inconveniente que requiera la intervención policial.



Siempre desde los dichos de la denunciante, fue entonces que en medio de un fuerte entredicho verbal entre ambas partes, uno de los uniformados golpeó a los motociclistas, lo que generó un encontronazo que derivó en la detención de los cuatro motociclistas.



Golpes en la comisaría

”Esposado lo llevan al calabozo y lo torturan, le golpean. Mi marido tiene problemas de salud, tiene piedras en el riñón. Es por eso que ese mismo domingo le llevaron a emergencias a Puerto Rico y de ahí a Eldorado porque tenía hematomas internos. En una tomografía saltó que tiene una asfixia en el cuello”, revivió la mujer quien responsabilizó más al efectivo Gustavo Morínigo por las lesiones internas que tiene ahora su esposo en el estómago y otros golpes del cuerpo.Aunque aclaró que el jefe policial también participó de las agresiones.



“Fue más por una cuestión personal que tienen con mi cuñada, le torturaron a los tres y fueron apremios ilegales, los amenazaron en la comisaría de Capioví”, dijo González.



Y agregó: “Ellos no le dieron ningún motivo para detenerlos, esa madrugada me fui a preguntar cuál era el motivo y no me dijeron nada. Hay videos particulares que muestra que ni mi cuñada, ni mi cuñado, ni mi marido le tocaron. No se acercaron a los policías para que ellos le hagan lo que le hicieron”.



A su vez comentó que si las motos estaban con irregularidades no hubieran devuelto los vehículos días después del hecho.



También confió que tras permanecer casi una semana detenidos por supuestos hechos de amenaza y resistencia a la autoridad, tanto su esposo como los demás familiares recuperaron la libertad luego de la intervención de un abogado.



Por otro lado comentó que a raíz de los golpes que tuvo estando detenido, Charly presenta poca movilidad en la zona abdominal y está con antiinflamatorios y calmantes.

Solicitaron abordaje sobre perspectiva de género

Tras ser alertados de lo sucedido con el albañil golpeado dentro de la comisaría de Capioví, delegados de la Comisión Provincial de Prevención contra la Tortura se entrevistaron la semana pasada con la denunciante y su esposo para tomar conocimiento de todo lo ocurrido.



En tanto que el viernes pasado, miembros de la comisión realizaron una visita de control y monitoreo en la dependencia apuntada en donde se entrevistaron con las autoridades policiales y luego con los detenidos allí alojados.



En ese contexto, varios de los detenidos también dijeron haber padecido episodios de violencia por parte de efectivos de esa dependencia.



Una vez finalizado un primer informe sobre lo relevado en Capioví, la Comisión decidió presentar ayer por la mañana ante la Jefatura de Policía una denuncia por malos tratos que sufrieron los denunciantes, tanto en el operativo de detención como lo acontecido durante el tiempo que estuvieron en sede policial.



También se hizo mención a supuestos hechos de violencia de género en el que habrían incurrido los efectivos hacia una de las denunciantes, por lo que solicitó que se trabaje en el abordaje con perspectiva de género en esa dependencia.



Por otro lado, desde la Comisión también recalcaron que están en constante contacto con Yésica González y no descartan que se soliciten medidas de protección para la denunciante.