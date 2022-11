Agenda cotidiana

lunes 28 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Música



Soul. La Montecarlo Soul se presenta el viernes a las 22.30 en el Casino Club Quaranta con entrada gratuita.



Luismi. Jano Canavesi despliega su tributo a Luis Miguel el sábado a las 22.30 en el Casino Club Posadas con entrada gratuita. Lo seguirá Dj Gustavo Duarte.



Boom Boom. Columna vertebral del “hardcore feliz”, Boom Boom Kid, el ex Fun People regresa a Posadas el 4 de diciembre en La Bionda junto a Los Rotten y Ninguno.



Rock. Cabezones se presentará en Posadas el 17 de diciembre. Será en La Bionda (Mitre 2470)junto a los locales Mostro y Estado Vegetativo. Entradas en La Bionda y That Metal Shop.





Muestras



Malvinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas, la Agencia de Noticias Télam sacó a la luz materiales inéditos de su archivo, generando un documental y una muestra fotográfica que se despliega en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Acompañan 12 portadas de la época pertenecientes al archivo histórico de la Biblioteca Clotilde González de Fernández del Museo Regional Aníbal Cambas y más.



Tensor. En la galería Tensor se exponen nuevas obras de Romi Colman, Textiles para la vida cotidiana. En La Rioja 2066.



Multicultural. Muestra de escultura cerámica Seriecovid de Liliana Suárez Holze. Hasta mañana, de 8 a 20, en el Centro Multicultural de la Costanera. Además en el hall,Selvática de Clara Polito.



Mathot. Oxigeno II y Sinopsis II, de Alberto Mathot, se exponen en ambas plantas del museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí. La visita se puede hacer de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 15 a 21.



Cambas. El Museo Cambas (Alberdi 600, Parque Paraguayo) expone hasta el 6 de diciembre La tradición gauchesca, por Molina Campos y Zavattaro, una muestra con láminas de obras de los artistas. Entrada gratuita.





Teatro



Mujeres. Todos los jueves a las 21.30 en el Cidade (Belgrano y General Paz) Los micros de la B, dirigida por Marilyn Melo Fajardo. Entradas al 376 5-055592.



Comunitario. “La Semana Nacional del Teatro Comunitario” en toda la provincia. con actividades en Alem y Oberá, entre otros. En Posadas, la Murga de la Estación inauguró una muestra fotográfica todo el mes y hoy a las 20.30 en la Biblioteca Popular Posadas se proyectará Misiones, Tierra Prometida, ‘la primera función’. Más info en redes de La Murga.



Elemental. Hasta mañana, Ciclo Elemental con funciones en el Cidade y en el gimnasio Across. Entradas al 376 4-870845. Además, funciones gratuitas en barrios. Programa en IG @FaunaRoja



Humor. Ciclo de obras de teatro de comedia con artistas del género del Stand Up y con intervenciones humorísticas locales e invitados se despliegan hasta el 9 de diciembre con distintas sedes en Posadas y otros puntos de la provincia.Más info en @mboyere.de.humor





Eventos



Vigilia. El martes a partir de las 19 en la Plazoleta del Papa en la costa posadeña, se hará la tradicional vigilia por Andrés Guacurarí con un despliegue de distintos artistas. En caso de lluvia, la actividad se reprograma para el día siguiente.



8M. Como parte de las acciones por el Día de la Mujer, la Secretaría de Patrimonio Cultural de Nación, convoca a la realización de un concurso con el objeto de exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias/os. Convocatoria abierta hasta el 4 de diciembre. Más info en cultura.gob.ar.



Fomento. El Ministerio de Cultura de la Provincia lanza la convocatoria para el Fomento a las Industrias Culturales Misioneras -FIC 2022-. El programa entregará $120 millones a 100 trabajadores de la cultura de Misiones. La inscripción estará abierta del 5 al 11 de diciembre de 2022. Para participar se debe completar el formulario online a través del sitio web cultura.misiones.gob.ar.



Navidad. La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, se desarrollará, los días 8, 9, 10, 11, 17 y 18 de diciembre 2022 en el Parque Temático de Leandro N Alem, ubicado en la Av. Libertador 598. Estarán Destino San Javier y Mario Bofill con entrada gratuita el jueves 8 y viernes 9 respectivamente, además Los Alonsitos, Lucas Sugo, Los Núñez, Cristian y la Ruta y muchos más.



Oberá. Del 8 al 11 de diciembre el Parque de las Naciones de Oberá se viste de Navidad con distintas actividades, shows, platos típicos y más. Así, ya se abrió la inscripción al segundo Concurso Provincial de Pan Dulce Navideño Compiten las categorías: Profesional y Amateur. Las incripciones son hasta el 7 de diciembre en la Federación de Colectividades de Oberá, al 03755 404844 o por correo federacioncolectividades@ gmail.com.



Capioví navideña. Serán 9 noches de veladas navideñas, que incluye actividades especiales el domingo 25 de diciembre y domingo 1 de enero. Espectáculos al aire libre, números musicales, feria de emprendedores, decoración temática y otras tantas propuestas para celebrar las fiestas de fin de año.