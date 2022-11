El cruce entre Nik y el papá de Tini por los botines de De Paul

jueves 24 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

En la marea de nombres y memes sobre la derrota argentina en Qatar se repitió el de Tini Stoessel. La cantante está en pareja desde hace varios meses con Rodrigo De Paul, una de las piezas claves que no tuvo su mejor rendimiento. Así, Nik, expresó: “Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen ‘Tini’ y pónganle unos de verdad”. A Alejandro, el padre de Tini, no le gustó nada este comentario de Nik y no dudó en enviarle una contundente respuesta: “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu twit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos cómo yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Sé que tu profesión es hacer humor, pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”. Mariana, la madre de la cantante, también apoyó su mensaje: “¡Ale, hay q bloquear y silenciar cuentas! ¡Una paz!”.