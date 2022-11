Este domingo se conocerán los semifinalistas en la Liga de Puerto Rico

miércoles 23 de noviembre de 2022 | 12:15hs.

Llega fin de año y cada vez falta menos para conocer al campeón de la Liga Regional de Puerto Rico, como así también los clasificados al próximo Torneo Provincial 2023, con 3 plazas disponibles, los elencos que se sitúan en cuartos de final del certamen buscarán situarse en semifinal y estar mas cerca tanto de la vuelta olímpica, o bien sacar boleto a la próxima cita provincial.

Este fin de semana se van a desarrollar los encuentros de vuelta por los cuartos de final de la Liga Regional de Puerto Rico, con el clásico garuhapeño como principal atracción en las distintas llaves. La ida fue victoria de Mandiyú ante Atlético Garuhapé por 3 a 2 en un verdadero partidazo, ahora ‘el rojo’ será anfitrión para definir la llave ante su eterno rival y saber quién se situará entre los 4 mejores del certamen.

A su vez en lo que respecta a los demás compromisos por los cuartos de final, el vigente campeón Atlético León de Puerto Leoni será local ante Atlético Jardín América, Timbó recibirá a Esperanza de Capioví en suelo jardinense y Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya dueño de casa frente a Belgrano de El Alcázar.

¿Cómo se clasifica al Torneo Provincial 2023?

Si bien ahora se van a conocer los cuatro semifinalistas, solo hay 3 plazas para el Provincial del año que viene, por lo tanto, aquellos que lleguen a la final van a celebrar la clasificación al mencionado certamen. Los elencos que perdieron en semifinal tendrán una chance más, disputarán un partido entre sí para saber quién ocupará el tercer lugar.

En definitiva, campeón y subcampeón de la Liga Regional de Puerto Rico ya van a tener asegurado su participación en el próximo certamen provincial año 2023, como así también luego de conocer a los finalistas, los elencos que cayeron en semifinales van a jugar un partido para completar el tercer nombre que otorga la presencia.

Cotejos revancha de los cuartos de final de la Liga Regional de Puerto Rico:

Atlético Garuhapé vs. Mandiyú: domingo 27 de noviembre 16:30 horas, Cancha Municipal de Garuhapé

Asociación Helvecia vs. Belgrano, domingo 27 de noviembre 16:30 horas, Cancha Municipal de Ruiz de Montoya

Atlético León vs. Atlético Jardín América, domingo 27 de noviembre 17 horas, Cancha Municipal de Puerto Leoni

Timbó vs. Esperanza, domingo 27 de noviembre 17 horas, Cancha de Timbó

Resultados de ida de los cuartos de final:

Mandiyú 3 Atlético Garuhapé 2

Belgrano 2 Asociación Helvecia 2

Atlético Jardín América 1 Atlético León 1

Esperanza 0 Timbó 0