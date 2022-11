Descacharrado y limpieza de piletas, consultas en aumento

martes 22 de noviembre de 2022 | 3:00hs.

Luego de las intensas lluvias, desde las diferentes áreas de la Municipalidad y del Ministerio de Salud Pública solicitaron a los vecinos que maximicen los cuidados preventivos para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla, y la chikungunya.



El titular del Instituto de Control de Vectores y Vigilancia Epidemiológica de la Municipalidad de Posadas, Fabricio Tejerina, se refirió a la gran cantidad de gente que consulta para tomar medidas en sus patios o en las piletas y así evitar las enfermedades transmisibles. Incluso aseguró que con la llegada del calor, muchos vecinos empezaron a preocuparse un poco más; pero desde el municipio trabajan todo el año en descacharrización, eliminación de recipientes y fumigación.



“Recibimos alrededor de 30 llamadas al mes”, indicó Tejerina. Respecto de las preguntas más frecuentes, tanto las telefónicas como aquellas ralizadas en los stands y charlas que brindan en escuelas, reconoció que es complejo cubrir el 100% de las casas, por lo que hizo hincapié en la responsabilidad individual.



“Es necesario que el vecino limpie su patio, porque incluso cuando visitamos un barrio, ingresamos a las viviendas que podemos, porque en su mayoría nos encontramos que el 50% de la gente está trabajando y no encuentra su hogar”, aseveró.



En cuanto al motivo de las preguntas por parte de los vecinos, Tejerina comentó que se refieren a piletas de mampostería, que en este caso no las pueden vaciar, sino que se resecan y se rompen. Según explicó, existen productos larvicidas muy eficientes como el BTI, “le recomendamos que utilicen la versión sólida, que se coloca una dosificación dependiendo la cantidad de metros cuadrados y generalmente se debe repetir cada 20 o 30 días”. Además agregó que no son caras ni tóxicas.



Asimismo, hay demanda de operativos de descacharrizado y fumigación, en tanto se le explica al vecino que los bloqueos sanitarios sólo se practican ante un caso sospechoso.



En ese sentido, aseveró que la ciudad es muy grande, por lo que así como hay sectores que entienden y dimensionan la problemática de las enfermedaes aédicas, en otros lugares hay que insistir constantemente.



En esta misma línea señaló, que en las viviendas que tiene acceso, siempre se encuentran piletas pelopincho con agua, canaletas mal puestas o están cargadas de hojas y acumulan agua que a su vez alberga a mosquitos. También se detectan neumáticos en desuso con humedad o algún líquido.



Según indicaron desde el Instituto de Vectores “es necesario que cada familia se tome diez o quince minutos después de la lluvia, o una vez por semana y revise su patio para detectar si hay algún recipiente que contenga agua. Por más chico que sea el recipiente, hay que descartar o colocarlo boca abajo”.



“Uno de los avances en cuanto a la toma de conciencia, surge en el caso de las personas que ya tuvieron dengue con síntomas muy graves, entonces extreman cuidados. Esta concientización se repite a los vecinos ya que, el que se contagió de la enfermedad y no tenía en cuenta las maneras de prevenir, lamentablemente la enfermedad le marca el ritmo de ese cambio de paradigma”, remarcó.



Desde el Centro de Atención al Ciudadano agregaron que en algunas de las llamadas recibidas, solicitan fumigación y descacharrización o algún servicio de la Municipalidad como las podas.