Ataque de colores en la nueva colección de Cendra

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Una explosión de colores invade la temporada. La nueva colección de primavera-verano que propone la artista Ofelia Cendra se centra en llenar de alegría vibrante y llamativa el estilo personal de cada uno y sumarle así “un touch de colores al día a día”, como ella misma resume.



Desde hace años, Cendra viene trabajando en la intervención de carteras, mochilas, zapatos y todo tipo de accesorios a la hora de vestir. Y hace poco comenzó a innovar con la indumentaria, un rubro que define “como el más atrapante”.



“Hace poco comencé a intervenir y trabajar con la ropa, era algo que no hice antes, pero me animé y está teniendo muy buenos resultados. Le vengo poniendo fichas a este rubro, y lo disfruto muchísimo”, reconoció la artista en diálogo con El Territorio.



En su taller, se puede hallar una gran variedad de opciones y propuestas que van desde zapatillas y tacones, pasando por accesorios y carteras o hasta prendas de las más variadas. Pero, además de las prendas de su colección dipuestas a la venta al público, Ofelia también recibe prendas de diferentes clientes que quieran restaurarlas o “cambiarles la cara”.



“Cada cliente puede traerme la prenda que prefiera y trabajamos sobre la pieza que ellos traen. He intervenido camisas, polleras, shorts, vestidos de recepción y una gran variedad de prendas de indumentaria en los últimos días. Tanto el diseño como la intervención se pacta con el cliente, es en base a lo que deseen”, dijo la artistas destacando que algunos se juegan por diseños llamativos, jugando con texturas y colores, mientras que otros optan por diseños más sutiles.



“También pueden traerme prendas que tengan en sus casas y quieran arreglar o darle otra cara, otra impronta. Hay algunas prendas que parecen anticuadas o que pasaron de moda. Pero esta es una buena manera de reciclarlas y darles estilo”, expresó.



“A la gente le gusta mucho, pinto, les doy color, juego con las formas. No soy diseñadora pero juego un poco con eso. Con darle también formas distintas a las prendas. Se convierten en piezas originales y únicas y eso también está bueno porque uno sale a la calle sabiendo que eso que te pusiste no se repetirá en ningún otro”, detalló haciendo hincapié en que ese tipo de trabajo artesanal favorece también a la exclusividad.



Los interesados en visitar la casa taller y conocer un poco más sobre la colección o incluso contactar a Cendra para llevar a intervenir una prenda, pueden comunicarse a través de las redes @ofecendra, @offtheart (instagram) u Ofelia Cendra (facebook).

Carteras, zapatos y prendas varias. Foto: Natalia Guerrero

Diseños exclusivos y variados. Foto: Natalia Guerrero