La furia de La Tora en GH: gritos, llanto desconsolado y ¿brote psicótico?

Por segunda semana consecutiva, Lucila Villar, conocida como "La Tora", estalló en bronca tras conocer la voluntad del público en la gala de eliminación de Gran Hermano. Luego de la despedida de Juan Reverdito, quien acumuló más del 88% de los votos en su contra, la joven enfrentó a Walter "Alfa" Santiago, por una situación de 'acoso' a la participante correntina.

A medida que pasaron los días en la casa más famosa del país, se especulaba sobre la perspectiva del jugador y las chances de sobrevivir por mucho tiempo más dentro del juego. Sin embargo, el público que es quién tiene la última palabra, decidió sacar a Juan y no a Alfa.

El participante de 60 años no había quedado en placa por el voto de sus compañeros, sino que se debió a una sanción que aplicó la producción por un comentario de índole sexual que le había hecho a Coti Romero, quien se sintió muy incómoda.

Aunque dentro de la casa muchos estaban convencidos que este episodio alimentaría la imagen negativa de Walter y que finalmente quedaría afuera de la competencia, no sucedió. Y mientras "Alfa" volvió a insistir en que le quiso hacer una broma a Coti, La Tora arremetió en su contra y quedó visiblemente afectada. "¿A qué broma te referís?", le dijo con vehemencia.

“Hoy a mi vieja, viéndome así como estoy, no la ayudo ni un poco. Ella se enteró un par de cosas mías hace poco, que sé que que no le hacen bien. Pero soy esto. Y le dije que si yo en algún momento llego a explotar en Gran Hermano por equis tema, es mi tema. Yo lo pasé, yo lo viví, voy a intentar no contarlo acá, pero si en algún momento pasa que explota y pinta el tema y no puedo más o lo que fuese, nada... Pero que me pone mal saber que quizás ella está mal por mí. Eso me pone mal”, dijo ella en esta conversación, también visiblemente conmovida.

Alfa se mantenía firme en su postura y "La Tora" tuvo la última palabra. "Te estoy hablando como sociedad, que te pongas un desodorante en los genitales y que le digas ´mirá Cotita como la tengo´ no es una broma. ¿Qué parte no entendés, hermano?", le dijo a los gritos, entre otros insultos, y se dirigió al confesionario.

Minutos más tarde, Agustín le preguntó a Gran Hermano si se podía hacer la nominación espontánea, pero ya se había usado. Y dado el historial de Lucila, quien la semana anterior también se dejó llevar por sus emociones, todo indicaría que volvió a usar este recurso, quizás en contra de Walter.

Tras la eliminación de Mora, "La Tora" no solo se quejó porque Agustín no había sido eliminado, sino que usó la nominación espontánea en contra de Coti y de Julieta Poggio. Pero como luego se quitó el micrófono para complotar con Juan y con Juliana, los tres perdieron los votos a modo de sanción.

A partir de la reacción de la participante y de su duro relato dentro del confesionario, la producción del reality especula con la posibilidad de que Tora haya sufrido en el pasado una dura situación, la cual quizás se revele (o no) en los próximos días.

Habrá que ver si esta semana maneja mejor su estrategia y quién gana la prueba de doble liderazgo y consigue la inmunidad.

