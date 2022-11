Pachano brilló en los ACE

viernes 11 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Los Premios ACE celebraron el miercoles sus tres décadas de historia con una ceremonia en el Teatro El Nacional en la que el bailarín y actor Aníbal Pachano se alzó con el máximo galardón, el ACE de Oro, por su obra “Así vuelvo”.

El también director teatral fue asimismo reconocido en otros tres rubros. En el género musical, las estatuillas fueron para Drácula, con la premiación de Josefina Scaglione como mejor actriz y para Ángel Mahler por la dirección de la música, mientras que la pieza Come from away destacó como mejor musical y fue premiada por su dirección.

Las comedias también fueron premiadas en la ceremonia. De esta categoría, el premio mayor se lo llevó “Laponia” de Cristina Clemente y Marc Angelet. La obra también se quedó con los premios de mejor actor y actriz de comedia (para Laura Oliva y Jorge Suárez). La dirección, en este rubro fue para Ciro Zorzoli por “La comedia es peligrosa”.

El premio otorgado en la categoría actriz o actor de reparto en Drama y/o Comedia fue para Patricia Echegoyen por “Inmaduros”.

Treinta entregas y treinta categorías. A las 22 en punto, por la pantalla de la TV Pública y bajo la conducción de Belén Badía y Hernán Parada inició la entrega de los Premios ACE, correspondiente a las obras estrenadas entre 2021 y 2022. En vivo y con la sala El Nacional prácticamente colmada se dio inicio a la fiesta teatral más importante del año.

En su 30° edición, las emociones estaban a flor de piel. Y ni qué hablar si se tiene en cuenta que la pausa obligada por la pandemia impidió no solo que durante dos años se entregasen los premios sino que por momentos la actividad teatral se puso tan en riesgo que la incertidumbre sobre cómo volvería era inmensa.