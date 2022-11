Memorando con Irán: Casación define en audiencia el sobreseimiento de todos los imputados

martes 08 de noviembre de 2022 | 14:06hs.

La Cámara Federal de Casación celebrará este martes la audiencia de apelación contra el sobreseimiento de todos los imputados por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de la voladura de la AMIA, una denuncia que formuló el difunto fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer muerto en el baño del departamento en el que vivía en Puerto Madero.

En octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal N° 8 sobreseyó a todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras considerar que no había existido delito en la firma del Memorando de Entendimiento con Irán con el que el gobierno de entonces buscaba avanzar en el juzgamiento de los supuestos responsables del atentado.

El Tribunal dejó entrever que las visitas de jueces al ex presidente Mauricio Macri pudieron haber incidido en el avance de la causa hasta los umbrales del juicio oral. Así, declaró inocentes a todos los imputados, entre ellos el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el senador Oscar Parrilli; a ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque; el dirigente piquetero Luis D´Elía; el dirigente de Quebracho Fernando Esteche; el supuesto nexo con los iraníes Jorge Khalil y el ex agente de inteligencia Allan Bogado.

El fallo incluyó una mención especial al ex canciller Héctor Timerman, quien murió de cáncer y no pudo continuar con un tratamiento experimental en Estados Unidos porque el procesamiento que le dictó el juez Claudio Bonadío se lo impidió.

Este martes, los jueces de la Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa comenzarán a analizar las apelaciones presentadas por las dos querellas, una de la DAIA y otra de un grupo de familiares de víctimas.

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA interpuso el recurso de casación, al igual que lo hizo el abogado Tomás Farini Duggan, en representación de los familiares. Ambos apuntan a que el juicio se realice y que sea en esa instancia en la que se decida si hubo o no delito.

La decisión que adopte la Casación es eventualmente apelable ante otra sala del mismo tribunal o, incluso, ante la Corte Suprema de Justicia.