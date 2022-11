Promueven la donación voluntaria de sangre

martes 08 de noviembre de 2022 | 8:27hs.

Mañana se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario, que tiene como objetivo principal promover la donación voluntaria y habitual de sangre, para disponer de un recurso indispensable en los centros de salud.

En ese sentido, Joaquín Suárez Romanazzi, director del Banco de Sangre de Misiones que funciona en el Parque de la Salud hizo hincapié en la necesidad de fomentar constantemente esta práctica. “Nuestro trabajo es en el día a día. Si las personas no donan, no tenemos sangre, ya que no tenemos una manera artificial de generarla y obtenerla. La única manera es a través de la donación”, destacó.

“En la provincia, el promedio es de 40 donaciones diarias. Tenemos tres postas fijas de extracción: Oberá, Eldorado y Posadas. Pueden acercarse a donar en el Samic de Eldorado y Oberá y en el Parque de la Salud en López Torres y Cabred”, indicó el director del Banco en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Sobre la actualidad de los números, manifestó que “todos los bancos a nivel mundial (sobre todo en pandemia) tuvieron un descenso de la cantidad de donantes, por las restricciones y los miedos al contagio. En cuanto a lo que fue nuestro banco puntualmente, nosotros reaccionamos rápido, seguimos con las colectas voluntarias, con apoyo del Ministerio y la Subsecretaría de la provincia, continuando con las colectas”.

En relación a los demás bancos, aclaró que en el Hospital Ramón Madariaga fue muy poco el descenso, respecto a que el pueblo misionero continuó donando, destacando la solidaridad de las personas a pesar del momento en el que nos encontrábamos.

Aclaró que para los pacientes que más sangre se necesita son para los que sufrieron accidentes viales, ya que estos son los que tienen más impacto y como consecuencia, pierden más sangre; además de los partos y las cirujías programadas. Estos pacientes necesitan día tras día: plaquetas, placas y glóbulos rojos .

Sobre el Banco de Tejidos comentó que hoy funciona con el procesamiento de córneas: las reciben y las colocan en óptimas condiciones para poder volcarlas al sistema de salud provincial y nacional. Hasta el momento, se procesaron un total de 100 corneas, que son utilizadas en pacientes de patologías corneales.

Crear conciencia

“Este día se festeja en conmemoración a Luis Agote, un médico argentino que en 1914 hizo la primera transfusión de sangre”, comentó Romanazzi.

Con este día, se busca generar conciencia en la gente, intentando que se presenten a donar. Para que las personas se motiven, realizan charlas y colectas sobre este tema. “El mensaje que les quiero dejar es que el stock del banco siempre se termina, así que invito a la gente que se acerque a donar”.