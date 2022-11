Con un nuevo pico de rating, la misionera Mora fue eliminada de la casa de Gran Hermano

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Alas 22.15 en punto dio inicio una nueva gala de eliminación de Gran Hermano, el popular reality show de Telefe. Como es habitual, los domingos marcan la expulsión de uno de los participantes y, esta vez, quienes estaban en la cuerda floja eran Agustín, la misionera Mora, Alfa y Juan. “Hola país, no saben la energía y buena onda que hay acá”, expresó Santiago del Moro al inicio de la emisión, mientras el público del estudio no dejaba de vitorear el nombre de Agustín.



Al comienzo del programa, el conductor dio pie a uno de los momentos más importantes de la semana, que fue la espontánea por parte de Coti, que tuvo a Mora como su objetivo. En ese mismo clip, Agustín era otro de los protagonistas, quien se mostraba desconfiado y atento con una estrategia basada en generar sospechas alrededor de la espontánea.



Luego del Moro pudo ingresar en la casa a través del televisor, y allí habló con Alfa, quien le dijo: “Nervioso no estoy, sino esperando”. Mora, en su turno, aseguró: “No me quiero ir ni ahí, estoy con ansias de saber qué pasa”, luego Juan agregó: “Estoy tranquilo, un poco nervioso, pero confiando en que va a salir como la semana pasada, espero que sea así”. Y por último, Agustín concluyó: “Yo estaba tranquilo, pero ahora me empiezan a sudar las manos, aunque estoy con mucha confianza y fe”.



En otro momento, la líder de la semana, Romina, contó por qué eligió salvar a Dani de la placa: “Tengo cariño por todos, pero tenía el presentimiento de que podría llegar a irse y no quería arriesgarme. Con Dani pegamos una linda relación de compañera y tenía miedo”.



El siguiente informe mostró la cena habitual que comparten todos los nominados, y en ese contexto Agustín aseguró que estaba muy confiado y Alfa expresó: “Si no estoy el lunes, es que no tengo que estar. Me quiero quedar, pero no significa que sea una frustración que me tenga que ir”. Y al escuchar eso, Juan le dijo: “Yo veo que te sacas, y te dejás enroscar. En tres nominaciones, estuviste en las tres, ¿no te hacés una autocrítica?”. Pero Alfa, muy establecido en su posición, le respondió simplemente “no”.



Con respecto a la prueba de la semana, que consistía en que los jugadores corrieran a presionar el botón de un tótem cuando vieran sus nombres en pantalla, la suerte no se mostró de su lado, a pesar de la entrega que mostraron los participantes.



Al momento del anuncio, Gran hermano les comunicó a todos los jugadores: “Les quiero referir en este momento, a la prueba semanal. La misma se desarrolló durante 24 horas ininterrumpidas, y ustedes han sido llamados por duplas, en 62 ocasiones. Ante todo quiero destacar el compromiso con el que la han asumido, y decirles que tras evaluar detenidamente todas estas pasadas hacia los tótems, he registrado once errores. Para saber si han superado o no la prueba, le voy a pedir a Romina, la líder de esta semana, que retire el sobre que se encuentra en la caja de cristal, y lea en voz alta la cantidad de errores que estaban permitidos”. De esa forma, la participante le anunció a sus compañeros, que el máximo era de cinco errores, por lo que con once, el grupo perdió la consigna.



Cerca de las 23, Santiago del Moro anunció que iba a revelar quién era el primer salvado de la noche. Ese primer resultado se basaba en el nominado con menos votos recibidos, y el afortunado en garantizar su permanencia en el reality fue Alfa, con solo un porcentaje de 6.72 de votos en contra. Pocos minutos después, el conductor volvió a establecer diálogo con los participantes, para anunciar al segundo salvado, que fue Agustín, con un 9.93% de votos.



Finalmente y luego de mucha tensión, Del Moro reveló el nombre del eliminado de la semana. En ese momento, el conductor abrió el sobre que escondía el nombre de misionera Mora, como la nueva expulsada del certamen. De esa forma, la jugadora se retiró con un 60% de votos en contra, mientras que Juan tuvo un 39%.



Con respecto al rating, Gran Hermano volvió a tener otro domingo inmejorable, en donde registró un pico de 23.4, una marca notable que lo confirma una vez más, como uno de los grandes éxitos de este 2022.