Pasillos que albergan la historia política de Misiones: los tesoros del archivo de la Rosadita

Si bien Misiones como provincia todavía es joven, su historia comenzó a ser trazada desde mucho antes y fueron todos esos acontecimientos los que forjaron su identidad. Fue parcialmente ocupada por los paraguayos, parte de la vieja Corrientes y luego denominada Territorio Nacional de Misiones desde 1882 hasta 1953, cuando por iniciativa del entonces presidente argentino Juan Domingo Perón se dispuso la provincialización.

Desde este último período de transición de la tierra colorada, toda la documentación existente hasta estos días de la vida política en Misiones se encuentra resguardada en el Archivo General de la Gobernación, bajo la atenta mirada de Alba Ibarrola, su archivera, que es la guardiana de estas memorias desde hace más de 30 años.

Todos los documentos están resguardados para que sufran el menor daño posible del tiempo. Fotos: Joaquín Galiano

Alba conoce cada recoveco de la sala que se encuentra dentro de la Casa de Gobierno, en Posadas, y es también consciente de la importancia que tienen estos documentos tanto para el presente como para el futuro.

El archivo está abierto y disponible para todo el público, tanto para los curiosos ávidos de conocimiento, como para los investigadores que llegan desde distintas partes del mundo. Se lo puede visitar de lunes a viernes de 6.30 a 12.30 de manera presencial, o bien, digitalmente en el sitio www.archivodigital.misiones.gov.ar.

En ambos lugares se pueden encontrar decretos, resoluciones, correspondencias remitidas, boletos de marca, boletines oficiales, legajos de personal, registros de mesa de entrada originales y también copias.

Alba Ibarrola, más de 30 años como guardiana de la historia provincial.

En su fortaleza de la historia, Alba recibió a El Territorio para relatar acerca de los inicios del archivo y cómo a partir de lo que allí se guarda se originan nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos.

“Desde el punto de vista de que en el artículo de forma de todo documento oficial dice ‘cumplido, archívese’, la documentación se fue acumulando siempre en las oficinas (de Casa de Gobierno)”, comenzó contando la archivera, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba.

Y agregó: “En 1934 se construye la galería del medio, de (Alejandro) Bustillo, y según los planos que tenemos de ese momento, del Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (Cediap), esa parte tenía un lugar que era para el archivo”.

Réplica del primer escudo de la provincia, derogado en 1955 por los militares.

Sin embargo, no fue hasta 1948, durante el gobierno de Aparicio Almeida, que se construye el actual espacio donde se emplaza el archivo y se lleva toda la documentación.

“Aparicio Almeida dice que la documentación histórica de la Gobernación se estaba destruyendo, no estaba en óptimas condiciones”, acotó la mujer.

Y tenía razón, puesto que en la mudanza se encontraron con ciertos documentos que tenían las tapas comidas por los bichos y que afortunadamente no llegaron al interior. Ahora se tienen ciertos cuidados como la ausencia de sanitarios y fumigaciones anuales para conservarlos.

“Este es el mayor fondo documental de la provincia y está accesible a todo el público”, aseguró Alba, que con la delicadeza de quien agarra algo valioso exhibió un libro que recopila los decretos de la época de Territorio Nacional, también hay otros que contienen correspondencia remitida a los organismos nacionales, a las Comisiones de Fomento, a los Juzgados de Paz y a la Policía.

Firma de Rudecindo Roca, primer gobernador del Territorio Nacional en 1882.

“Este es el primer tomo de decretos de 1882. Acá está la firma, el autógrafo de Rudecindo Roca. Este primer decreto es el único que hay con la firma extensa, los otros ya dicen sólo Roca. Este decreto es de las creaciones de las comisiones municipales de Santa Ana, Concepción y San Javier”, explicó mostrando un conjunto de documentos ya amarillentos por el paso de los años y lamentablemente un poco deteriorados en sus puntas.

Cabe recordar que Rudecindo Roca fue un ex militar argentino y primer gobernador del Territorio Nacional de Misiones (1882-1891) y hermano de quien fuera el presidente de ese entonces, Julio Argentino Roca.

En estos documentos antiguos se puede admirar la caligrafía de la época, escrituras a mano en una cursiva delicada y no exenta de garabatos. “Eran personas que difícilmente habían llegado hasta el séptimo grado”, señaló.

Otra perlita que alberga este espacio de la memoria son los libros de mesa de entrada con información desde 1920 a 1980. Será muy difícil que no le llamen la atención a cualquiera que visite el archivo. Es que son de gran tamaño y con una tapa gruesa muy llamativa, que se parece a la madera, aunque sea simplemente de cartón.

“Con estos registros hace unos cinco años atrás nos pedían un expediente del año 1978 y fuimos al registro de mesa de entrada y supimos decirle a dónde había ido”, compartió.

Antigua fotografía, que data de 1921, en la que se puede ver una parte del interior de la Casa de Gobierno y el aljibe.

Asimismo, se resguarda un documento de 1889 en el que Rudecindo Roca justifica el precio de la construcción y la compra del terreno de la Casa de Gobierno, que luego le vende a su hermano, quien era presidente de la Nación.

Adentrarse por estos pasillos -que pronto quedarán chicos para la historia que se sigue escribiendo-, y conocer todo lo que contiene no es una tarea sencilla, requiere de mucho tiempo. Por eso, tener a Alba como guía es vital porque se conoce todos sus rincones, qué contiene cada caja, cada repisa. También es válido la labor diaria que llevan adelante quienes trabajan junto a ella y siguen sus pasos, ellos serán su legado.

Así, colgado en una pared se encuentra una réplica del “primer escudo oficial creado por Ley N° 6, que fue derogado cuando cae el gobierno de Perón y viene la Revolución Libertadora. También derogó entonces la Constitución provincial del 54”.

El archivo de la Gobernación de Misiones cautivó a un investigador italiano de la Universidad de Bolonia, que se encontraba haciendo un doctorado sobre el idioma italiano, por eso invitó a Alba a un congreso que se realizará en Padua, Italia, en febrero para presentarlo internacionalmente

Pero este italiano no es el único que se valió de los documentos que allí descansan, sino que salieron a la luz para una gran cantidad de estudiantes de todos los niveles y experimentados investigadores.

“Me gusta mucho mi trabajo, siempre les digo a los chicos que rescatemos esto porque todos los días se aprende algo nuevo, ya sea porque alguien nos pide algo o porque necesitamos recurrir a la información por alguna cosa”, reconoció Alba.

Y añadió entre risas: “No trabajamos con apuros, con términos, con plata. Ya tengo 70 años y no me quiero jubilar, realmente me gusta mi trabajo”.