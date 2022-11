Límite a las grúas porteñas: sólo podrán llevarse autos que estén obstruyendo el tránsito

viernes 04 de noviembre de 2022 | 8:47hs.

La Legislatura porteña aprobó ayer el proyecto que prohíbe a las grúas llevarse a los autos que estén mal estacionados a menos que estos obstruyan el tránsito. La medida había sido impulsada por los legisladores de Republicanos Unidos Roberto García Moritán y Marina Kienast.

El proyecto de ley contó con un apoyo general del cuerpo legislativo, con 52 votos a favor y sólo 2 abstenciones. La nueva norma evita que las grúas puedan acarrear vehículos estacionados en aquellos sectores autorizados por parquímetros y cuyo lapso de tiempo que fue abonado esté vencido.

Este proyecto que fue aprobado por la Legislatura Porteña, fue presentado por el legislador del Consenso Federal Eugenio Casielles y se aprobó con 52 votos a favor y 2 en contra, prohíbe a las máquinas llevarse los vehículos que estén mal estacionados salvo que obstaculicen el tránsito.

El proyecto de Ley también imposibilitará que las grúas puedan llevarse autos estacionados en sectores autorizados por parquímetros y que se le haya vencido el lapso de tiempo. Asimismo, no se podrá realizar el acarreo cuando los autos estén estacionados en doble fila mientras se pueda circular, de vehículos pesados en la vía pública, de ingresos a locales de espectáculos públicos, frente de salas velatorias y quienes no abonen la tarifa o el estacionamiento de motos.

Tampoco se podrá acarrear autos detenidos por un tiempo mayor a 48 horas en el mismo sitio y se elimina el pago del acarreo a los que son removidos para realizar alguna obra o la poda de árboles.

“Nuestro objetivo es que las grúas dejen de levantar autos a la mínima chance que tengan solo para seguir agigantando su negocio. En este proyecto venimos trabajando desde 2020 para terminar con esta locura de priorizar el financiamiento del Gobierno de la Ciudad por sobre todo lo demás”, señaló Casielles.

Asimismo, aseguró que “somos legisladores para mejorar la vida del ciudadano, no para negociar con los amigos del Estado”. Mientras tanto, en su perfil de Twitter escribió: “Hoy se aprobó mi proyecto de ley para ponerle un freno a las grúas, las cuales ya no podrán acarrear autos si no están obstruyendo el tránsito. Estamos trabajando en esto desde 2020, buscando dejar de poner primero el financiamiento del GCBA por sobre los ciudadanos”.

