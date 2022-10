Pastores despiertan polémica porque acusan a estudiantes de "provocar la ira de Dios" y convocan a rezar en la costanera

viernes 28 de octubre de 2022 | 8:58hs.

Un grupo de pastores evangélicos que se unen bajo el "Ministerio Evangelístico Tiempos de Salvación" convocó a su feligresía a rezar el próximo miércoles 9 de noviembre en la costanera de Posadas para "para romper toda maldiciones y toda fortaleza del enemigo en ese lugar". Según estos pastores, que a simple vista no comprenderían el espiritu de la Estudiantina, los chicos de algunos de los colegios de Posadas "despertaron la ira de Dios" por los trajes y las alegorias elegidas.

A través de su página de Facebook, este "Ministerio Evangelístico" afirma que "sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Juan 5:1 9. No es una película, no es un juego. No es casualidad, esto es obra de Satanás" afirman en el posteo que usan para convocar al rezo el 9 de noviembre, en el cuarto tramo de la costanera a las 18. "De esa manera esta engañando a muchos en estos tiempos. La provincia de Misiones a provocado la ira de Dios rindiendo culto a la muerte", afirman

Ante esto "convocamos a todas las iglesias a levantar altares de oración en la costanera de la

ciudad de Posadas para romper toda maldiciones y toda fortaleza del enemigo en ese lugar. Los esperamos a todos sin importar denominación", concluyen el mensaje.