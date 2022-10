Alberto Fernández no quiere más cambios en el gabinete

jueves 27 de octubre de 2022 | 9:55hs.

Alberto Fernández quiere que el tucumano deje su cargo solamente entre febrero y junio. Si se concreta el esquema que planea, las tareas operativas y políticas quedarían en manos de Juan Manuel Olmos.

Una vez blanqueadas las intenciones de Juan Manzur de dejar la Jefatura de Gabinete para regresar a Tucumán a hacer campaña, Alberto Fernández está determinado a dilatar su salida lo máximo posible y no planea reemplazarlo, sino que negocia para que se tome licencia entre febrero y junio. El Presidente quiere que el tucumano, con quien mantiene una relación oscilante, regrese después de las elecciones provinciales para participar de la carrera nacional, pero el gobernador en uso de licencia tiene dudas y no descarta quedarse en su terruño durante todo 2023. Si logra imponer su esquema, el primer mandatario planea que Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete, se haga cargo de la coordinación durante la ausencia de Manzur, y que uno de los ministros se ocupe de firmar las resoluciones del área. Por ahora no dice quién sería, pero la ley indica que debería ocuparse el titular de Interior, es decir, el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro asegura Infobae.

Qué dice la Agenda Política:

Según informa Página 12, Fernández despedirá a Ferraresi en una entrega de viviendas en provincia de Buenos Aires y el lunes asumirá como titular de la cartera el actual secretario de Vivienda, Santiago Maggiotti. El próximo en abandonar el gabinete será Manzur. Este miércoles el Presidente dijo en diálogo con El Destape que el tucumano "tiene que involucrarse en la política de su provincia para garantizar un buen resultado y veremos cómo manejamos su salida llegado el momento". Sin embargo, se dice que la idea del mandatario es que la próxima salida se resuelva de modo similar a la de Ferraresi: no buscará un reemplazo y quedará a cargo de la cartera su segundo.

Qué dice la Agenda económica:

Las últimas semanas se habló de un supuesto "plan de estabilización" que estaba organizando el Gobierno. En Balcarce 50 aclaran que no serán medidas de congelamiento de la economía. "Lo que llaman sistemas de estabilización en general son retractivos de la economía. ''Nosotros no queremos eso y por eso estamos buscando alternativas", explican funcionarios del círculo íntimo del Presidente en diálogo con Página 12. Más allá de un acuerdo de precios, también dicen estar trabajando en una serie de medidas que prefieren no adelantar. Sobre el acuerdo de precios, Fernández aclaró que lo que "tenemos que buscar es un acuerdo que se pueda cumplir y que exceda a los supermercados".

El presidente Alberto Fernández anuncia el retiro de Jorge Horacio Ferraresi ingeniero y político argentino de su mandato:

Nos reunimos con el ministro @jorgeferraresi para analizar el desenvolvimiento de las políticas de vivienda y hábitat que están dando respuesta a cientos de miles de familias en todo el país. pic.twitter.com/lELaWIwJHl — Alberto Fernández (@alferdez) October 23, 2022