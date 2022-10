En lo que va del año hubo tantos femicidios como en 2019 o en 2020

domingo 23 de octubre de 2022 | 2:30hs.

Cada vida que se pierde genera un dolor irreparable en aquellos que lo querían. Detrás hay una familia, amigos, proyectos y aspiraciones que se quedan truncos. Y cuando una muerte es violenta, el dolor por la injusticia posiblemente sea mucho mayor.



Pero en los fríos números de la estadísticas, el 2021 había marcado un notable descenso en materia de asesinatos, con 14 hechos menos que el año en el que se inició la pandemia, el 2020. Y de esos casos, sólo uno de ellos fue investigado como un femicidio, el de Analía Pamela Torres (22) en la localidad de Oberá. El concubino de la joven fue liberado por este hecho debido a que no se pudo establecer cómo murió la joven.



Sin embargo, este auspicioso registro no se sostuvo. Con el último asesinato de Dora Samaniego (79) a manos de su marido Ricardo Cardozo (69) en la madrugada del jueves en Posadas, en estos diez meses el 2022 se alcanzaron niveles similares a los de los años anteriores, llegando a seis femicidios.



Según las estadísticas elaboradas por El Territorio, en el 2020 y en 2019 también se registraron -durante todo el año- seis femicidios. En 2018, en tanto, fueron siete las mujeres asesinadas en contexto de violencia de género, dos más que el año anterior (2017).



Llamativamente los seis casos de este año se concentran en dos localidades: Posadas, la mayor urbe, y San Antonio, un pueblo que limita con Brasil. Un femicida está prófugo desde febrero, pero en el resto de los casos hay causas judiciales avanzadas, con los presuntos responsables tras las rejas.



“Los niveles de violencia siguen en aumento por múltiples factores, creo firmemente que es necesario intensificar las políticas de prevención, trabajar sobre las masculinidades. Las mujeres en la medida que van cobrando más autonomía en todo sentido se ven más violentadas, en sus casas, en la familia y en la sociedad”, consideró Roxana Rivas, abogada con una diplomatura en géneros e historia de los feminismos que se desempeña en el programa Acercar Derechos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.



En diálogo con El Territorio, la profesional amplió: “La violencia contra las mujeres está muy lejos de cesar si no hay un trabajo serio, continuo y sistemático para deconstruir los modelos especialmente los masculinos. El femicidio es el máximo estadio de la violencia, pero su raíz es la misma siempre, el pensarse a la mujer como un objeto a subordinar. Y cuando ya no se puede, en casos extremos como estos, creen tener derecho a eliminarlas”.



Respecto al aumento en general de los hechos de sangre y cómo influye la crisis económica y social, Rivas reflexiona que “las frustraciones de los varones que no pueden cumplir con los estándares sociales patriarcales las descargan generalmente en las mujeres. Lamentablemente la economía, la falta de trabajo, en aquellos que tienen un perfil machista los vuelve más violentos”.



Números en Argentina

A nivel nacional hay varias organizaciones que elaboran estadísticas y una de ellas es el Observatorio Adriana Zambrano, perteneciente a la Casa del Encuentro, una ONG de referencia en la materia. Según el recuento hasta 30 de septiembre -aún no se había registrado el crimen de Samaniego-, los cinco asesinatos de mujeres la tierra colorada la ubicaban octava en el triste ranking, junto a Entre Ríos y Jujuy.



Provincia de Buenos Aires con 70, Santa Fe con 49, Córdoba con 16, Salta con 11 y Santiago del Estero y Chaco con 8 estaban hasta entonces por encima. En total, hasta la fecha señalada en el país se habían registrado 218 femicidios, femicidios vinculados y transfemicidios.



Como el último hecho registrado en la capital provincial, 29 femicidas se suicidaron luego de cometer el crimen según el observatorio.



Los hechos

El primer hecho en el año ocurrió el 15 de febrero en Posadas y la víctima fue identificada como Estefanía Beatriz Benítez (32), paraguaya, madre de dos hijas con su asesino, Lucas Navarro Gómez (34). El sospechoso está con prisión preventiva en una cárcel a la espera de la llegada del juicio en su contra.



La víctima fue hallada debajo del puente de la ruta costera Acceso Sur de Posadas, zona en la cual confluye el río Paraná y el arroyo Zaimán. La pareja oriunda de Encarnación había ingresado al país por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz a las 7.30 de esa misma mañana, una hora antes del crimen.



Una persona denunció que un hombre estaba ejerciendo violencia hacia una mujer al orillas del río y además detalló que, en un momento, se había sumergido con ella, pero esta última no había vuelto a emerger. Los mismos testigos circunstanciales detallaron que después del violento forcejeo y posterior desaparición de la víctima, el violento nadó en dirección a los pilares del mencionado puente. La Policía lo detuvo en el lugar.



Días después, el 21 de febrero, un comerciante de San Antonio identificado como Sergio Kozak (33) mató a balazos a su novia, Débora Elizalde (23), y a la madre de ésta, Gabriela Agüero (39). El ataque ocurrió minutos antes de las cuatro de la madrugada en el barrio Nueva Esperanza, justo al frente de donde vivían las mujeres.



El grupo y Gabriel, hermano de Débora e hijo de Gabriela, habían ido a una bailanta en las afueras de la localidad esa noche, pero la familia volvió en remís luego de una pelea de la pareja.



Sin embargo, cuando se bajaron del vehículo se encontraron con que Kozak los había seguido en su camioneta. Allí, con un revólver calibre 38 concretó la matanza.

La camioneta de Sergio Kozak, prófugo por el doble femicidio de San Antonio.



Desde entonces el asesino se volvió una sombra y no fue hallado. Pesa sobre él un pedido de captura nacional e internacional, además de una recompensa de 1 millón de pesos por parte del gobierno provincial para quien aporte datos sobre su paradero.



Claudia Benítez (34), una taxista que se dedicaba a transportar de forma segura a mujeres en horarios nocturnos, fue hallada semisumergida, maniatada y con dos puñaladas dentro de un pozo de agua al costado de una casa abandonada en Nemesio Parma, en las afueras de Posadas. Ocurrió el 18 de mayo, luego de un día de búsquedas y rastrillaje.



El auto de la mujer había sido hallado un día antes incendiando en un lugar cercano. La investigación policial y judicial avanzó luego hacia la detención del marido de la mujer, Juan Andrés Rodríguez (39).



Más tarde, mediante el rastreo del celular de la víctima, se logró la aprehensión de Franco Jesús Ramos (27). Este último estaba en libertad a la espera de un femicidio de idénticas características.



Ambos están ahora con prisión preventiva.



Betiana Beatriz Machado, de 17 años, fue hospitalizada de urgencia en la madrugada del domingo 24 de julio tras haber sido atacada a cuchillazos presuntamente por su ex pareja, Pablo Rafael Alves (29), en el barrio 25 de Mayo de San Antonio.



Los efectivos de la Unidad Regional XII tomaron conocimiento del caso cerca de las 5.30 a instancias de la madre de la víctima, quien fue una de las primeras en asistirla. La joven sufrió varias lesiones en la zona del cuello, brazos y abdomen, lo que hizo que se dañara su riñón. Incluso sufrió una evisceración.



Murió trece días después en el Samic de Eldorado. El sospechoso, en tanto, también fue internado luego de despistar con su motocicleta en plena huida y ahora se encuentra alojado en la cárcel de Eldorado. En su indagatoria dijo que no recuerda nada de los sucedido.

En cifras

37Según los datos de la linea 137, en lo que va del año tuvieron 37 intervenciones consideradas de riesgo muy alto, por lo que se evitaron femicidios.

1En abril fue asesinado Alexis Santa Cruz (24) en Oberá, hecho por el cual fue detenido el ex concubino de su pareja. Sería el único femicidio vinculado.