Femicidio en Posadas: “Ayer era el cumpleaños de mi abuela y hoy nos enteramos de lo que pasó”

jueves 20 de octubre de 2022 | 11:11hs.

Posadas no sale de la conmoción, luego de que un hombre matara a tiros a su pareja y luego se suicidara en la madrugada de este jueves. El hecho ocurrió en el barrio Yohasá, en calle 93 y calle 72.

Allí, Dora Samaniego de 79 años y su pareja de 69, fueron hallados muertos esta madrugada en la vivienda que compartían en la chacra 94 de la capital provincial con impactos de bala en el cuerpo y la primera hipótesis del hecho indicaría que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

El hecho fue advertido cerca de las 2 por la hija de la mujer quien vive a pocos metros del lugar y que en plena madrugada escuchó varios disparos de arma de fuego. Y al llegar a la habitación de su familiar, identificada por la Policía como Dora Samaniego la encontró sin vida tendida en la cama.

En tanto que de acuerdo a los voceros consultados, en otro sector de la casa fue hallado sin vida el hombre, Ricardo Cardozo (69).

En el lugar intervinieron efectivos de la seccional Sexta y de la Dirección Homicidios que siguieron de cerca las diligencias del juez Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo de la pesquisa.

En el lugar se secuestro un arma de fuego calibre 22 que sera peritada.

En la Comisaría Sexta se encuentran presentes los familiares de Dora, quienes brindaron testimonios sobre lo ocurrido. Hugo, nieto de la víctima, dialogó con El Territorio y comentó: “A las cinco me avisaron lo que había pasado. Ellos son tres hermanos. A mi mamá la trajeron acá por los trabajos y pericias que tienen que hacer, ella vive en Buenos Aires pero ayer era el cumpleaños de mi abuela entonces vino a compartir y hoy nos enteramos lo que pasó, mañana ella ya tenía que viajar”.

“Ahora la Policía está haciendo el tema de las pericias en la vivienda de mi abuela, donde ocurrieron los hechos. A mi me sorprendió, no esperaba todo lo que pasó, no encuentro razón para que haya hecho lo que hizo. Por lo que sé ya dormían en piezas separadas pero se llevaban bien, ella era alegre, siempre compartía con amigos su cumpleaños”, contó.

Finalmente dijo que desde que era muy joven que su abuela estaba con su pareja, “ella estaba hace 30 años con él”.