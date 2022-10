Femicidio en Yohasá: "Nunca esperé que pase todo esto, es una locura"

jueves 20 de octubre de 2022 | 9:15hs.

El barrio Yohazá de Posadas vivió una madrugada de tensión y violencia cuando cuatro disparos retumbaron en una de las viviendas y terminaron con la vida de Dora Samaniego y Ricardo Cardozo. El hombre disparó contra la mujer para concretar el femicidio, y luego se suicidó en otra de las habitaciones de la casa. Teresa Baez, hija de Dora, presenció el hecho y relató en radio Show lo sucedido. "Nunca esperé que pase todo esto, es una locura", afirmó Teresa.

La mujer, que llegó desde Buenos Aires para pasar en Posadas el cumpleaños de su madre, contó que "estaba en la casa de mi mamá porque ayer fue su cumpleaños. Nosotros dormimos en un galpón atrás y nos ubicamos ahí. Ellos (la pareja), ya no dormían juntos". Luego relató lo que vivió en horas de la madrugada, cuando se produjo el crimen.

"No sé si hubo una discusión fuerte. Desconozco, no escuché nada. Yo me tenía que volver a Buenos Aires hoy, pero no sé qué hacer", explicó la mujer que vio el momento en que Cardozo le disparó a su madre. "Cuando yo grité él no me miró siquiera. Se dio vuelta y se fue. Al momento que el se fue para el otro lado, enseguida se escuchó el disparo del suicidio", relató.

Pasadas las 2 de este jueves la Policía se hizo presente en la casa de la Chacra 94, dónde constataron la presencia del cuerpo de Cardozo en una de la habitaciónes y en otra el cuerpo de Samaniego, ambos con signos de violencia. Fue allí donde Teresa brindó la primer declaración testimonial, manifestando haber observado cuando Cardozo le efectuo dos disparó con arma de fuego a su madre. Y a continuación explicó que en ese mismo momento volvió a escuchar dos disparos más en otro sector de la vivienda.